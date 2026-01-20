martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

La mujer de 53 años que circulaba en bicicleta murió en el acto tras ser embestida por un camión semirremolque. El hecho ocurrió este martes por la mañana, en la intersección de calles Independencia y Mendoza, y es investigado por la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fatal siniestro vial conmocionó a Pocito durante la mañana de este martes. Una mujer que circulaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestida por un camión de gran porte, en un hecho ocurrido en inmediaciones del barrio Pocito Norte.

Lee además
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión
el tremendo porrazo de un ciclista en el tour del sol: el video
Impactante

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que la víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice, de 53 años, quien murió en el acto como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

El accidente se produjo alrededor de media mañana, en la intersección de calles Independencia y Mendoza. De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por los investigadores, Ventrice se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike cuando fue arrollada por un camión semirremolque.

El vehículo de gran porte era conducido por José Luis Bolado, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones de rigor.

En cuanto a la mecánica del hecho, trascendió que la ciclista circulaba muy cerca del camión por calle Mendoza, y al momento en que el conductor giró para tomar calle Independencia, la mujer fue alcanzada y aplastada por el rodado. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.

Personal médico arribó rápidamente al lugar, pero solo pudo constatar el deceso. En tanto, efectivos policiales de la Comisaría 6° y personal de la UFI Delitos Especiales -a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Victoria Martín- trabajaron durante varias horas en la escena, realizando pericias, relevamiento de pruebas y ordenando el tránsito en la zona.

Temas
Seguí leyendo

"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego

Quién es el joven detenido por una brutal golpiza por celos en Caucete

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

¡Un milagro! El video de un hombre que cayó de su moto, y por centímetros, no lo chocó una camioneta

Con municiones y teléfonos: detuvieron a la supuesta "viuda negra", acusada de atacar a un policía retirado de Rawson

Cayó "el Gordo Tutuca": era intensamente buscado por robos agravados

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: No sabía nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Te Puede Interesar

Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Por Elizabeth Pérez
El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego
Peligro

El dato detrás de la tragedia: en 2026 ya hubo 285 llamadas al 911 por personas bañándose en canales de riego

Con medallas en el cuello, Lichi Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

La mina Hualilán, ubicada en Ullum, ya está extrayendo y acopiando mineral, pero no puede trasladarlo a la planta de Casposo hasta que Vialidad Provincial autorice un ensayo de carga en el puente sobre el río Los Patos.
Minería en San Juan

Un permiso, un puente y una demora: por qué no arranca la mina de oro Hualilán