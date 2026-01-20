martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Al calabozo

Cayó "el Gordo Tutuca": era intensamente buscado por robos agravados

El joven de 25 años fue detenido por el Comando Radioeléctrico Sur en el barrio Malimán. Está acusado de participar en dos hechos violentos contra la propiedad y tenía pedido de captura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2636503f-7d32-4a25-85e5-d2b6a0002c17

Un operativo del Comando Radioeléctrico Sur permitió la detención de un sujeto intensamente buscado por la Justicia en el departamento Rawson. Se trata de un joven de apellido Zalazar, de 25 años, conocido como “Gordo Tutuca”, quien está señalado como presunto autor de al menos dos robos agravados ocurridos en la zona.

Lee además
El hombre que amenazó de muerte a su víctima a los efectivos de la Policía tras robar un celular en Capital.
En Capital

Robó, amenazó de muerte a su víctima y a la Policía, intentó huir y cayó tras una persecución
La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

La aprehensión se concretó en el barrio Malimán, cuando el individuo intentó evadir a los efectivos policiales al advertir su presencia. Tras una breve persecución, fue reducido y trasladado a sede policial, donde se confirmó que pesaba sobre él un pedido de captura por varios delitos contra la propiedad.

Según fuentes policiales, Zalazar estaría vinculado a la sustracción de una bicicleta y de una motocicleta 110 cc en hechos distintos. En uno de los episodios, el delincuente habría utilizado un destornillador para agredir al damnificado, mientras que en el otro amenazó a la víctima con un arma de fuego para concretar el robo.

Tras su detención, el joven quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con las medidas judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

Temas
Seguí leyendo

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Detuvieron a un joven en Pocito por encubrimiento: circulaba en una moto robada

Cayeron en minutos: detuvieron a dos hermanos por el robo de un celular en Rivadavia

Secuestraron una camioneta adulterada y dos motos robadas en Pocito y Rawson

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles

Desvalijaron la casa de los padres de dos sanjuaninos olímpicos: "Se llevaron hasta las herramientas de trabajo"

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Las principales problemáticas que detectan los especialistas en los niños que asisten a las Colonias de Verano en San Juan.
Abordaje

Detectan casos de depresión y autismo en niños sanjuaninos durante los talleres de las Colonias de Verano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados. video
Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete
Operativo

Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete