Cayó "el Gordo Tutuca": era intensamente buscado por robos agravados

Un operativo del Comando Radioeléctrico Sur permitió la detención de un sujeto intensamente buscado por la Justicia en el departamento Rawson. Se trata de un joven de apellido Zalazar, de 25 años, conocido como “Gordo Tutuca”, quien está señalado como presunto autor de al menos dos robos agravados ocurridos en la zona.

La aprehensión se concretó en el barrio Malimán, cuando el individuo intentó evadir a los efectivos policiales al advertir su presencia. Tras una breve persecución, fue reducido y trasladado a sede policial, donde se confirmó que pesaba sobre él un pedido de captura por varios delitos contra la propiedad.

Según fuentes policiales, Zalazar estaría vinculado a la sustracción de una bicicleta y de una motocicleta 110 cc en hechos distintos. En uno de los episodios, el delincuente habría utilizado un destornillador para agredir al damnificado, mientras que en el otro amenazó a la víctima con un arma de fuego para concretar el robo.

Tras su detención, el joven quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con las medidas judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.