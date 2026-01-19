lunes 19 de enero 2026

Este lunes

Detuvieron a un joven en Pocito por encubrimiento: circulaba en una moto robada

El acusado, de 19 años, fue interceptado durante un operativo policial cuando manejaba una Honda Wave sin patente; el rodado tenía pedido de secuestro por una causa iniciada en la Comisaría 24.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (4)

Un joven de 19 años fue detenido en Pocito acusado del delito de encubrimiento tras ser sorprendido circulando en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo.

El procedimiento se realizó durante un operativo de rutina llevado a cabo por personal de la División Comando Sur de la Policía de San Juan. El hecho ocurrió cuando los efectivos interceptaron al sujeto, de apellido Echegaray, que circulaba en una Honda Wave 110 cc, color gris nardo y sin patente, por Calle 6, entre Maurín y Mendoza.

Al ser identificado, el conductor no pudo justificar la procedencia del rodado y mostró un marcado estado de nerviosismo. Ante esta situación, los uniformados procedieron a verificar los datos del vehículo.

Tras la consulta del sistema, se constató que la motocicleta presentaba pedido de secuestro por robo, en el marco de un legajo iniciado en la Comisaría 24.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción Delitos contra la Propiedad, el joven quedó vinculado a la causa bajo la figura de encubrimiento. Además, se ordenó la restitución de la motocicleta a su legítimo propietario.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 6ª, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

