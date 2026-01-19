El furor por el Mundial de Fútbol aún no se traduce en venta de paquetes turísticos: los precios arrancan de los 3.000 dólares

Faltan menos de cinco meses para que comience el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Méjico y Canadá, y lógicamente que muchos sanjuaninos sueñan con llegar. Hasta el momento todo se parece más a ese sueño que a una realidad ya que las empresas de turismo consultadas coinciden en que por el momento las ventas son “aisladas”. Otras indican que recién comenzarán a publicar los paquetes en febrero. Sin duda, no hay falta de interés, quizá sí de dólares ya que los paquetes con entradas y alojamiento van desde los 3 mil dólares para ver un partido hasta 12 mil para participar de los tres primeros encuentros de la Selección Nacional, que incluyen 13 noches de alojamiento. Esto es desde 4.365.000 pesos a más de 17 millones a precio dólar oficial hoy (1.455). Todo dependerá de la categoría del hotel. Eso sí, en ningún caso incluye aéreos para llegar al país anfitrión, ni a la ciudad sede donde se juegue el partido.

Autoconocimiento Elegir estar bien: el espacio creado por Carolina Salas Villegas para que las mujeres empiecen a elegirse

Explosivas declaraciones La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

La realidad es que el máximo torneo de fútbol mundial ya tiene forma y promete ser una experiencia inolvidable, lo que complica un poquito las cosas es que las sedes están distribuidas en 16 ciudades de tres países diferentes. Algo que también encarece el viaje. Por supuesto que esto para quien pueda realizarlo es una oportunidad única para descubrir diferentes lugares.

mundialhinchada

“El año pasado hubo algunas ventas antes del sorteo del 5 de diciembre porque los paquetes estaban más baratos. Luego hubo un parate y recién ahora han vuelto a consultar”, indica Sergio Sirerol de Puerto del Sol.

Tanto Morrillos Viajes como Yafar Destinos disponen de paquetes para la primera fase, pero recién en febrero comenzarán a publicar para las instancias más avanzadas y así tener una certeza de las ciudades en las que jugará Argentina.

Silvia Yafar de Money Tur dijo que “ya hemos tenido ventas, y el sanjuanino entiende que van a pasar la fase de grupos y piden más semis finales y finales”.

En todos los casos el pago se hace con dólar físico o transferencia en esta moneda.

Los viajeros pueden comprar los pasajes ya sea en la agencia o de manera personal, lo que no podrán hacer con tanta sencillez es la compra de las entradas “sueltas”, ya que en general son las agencias las que manejan los cupos si se quieren asegurar el ingreso al partido previsto.

“Tenemos disponibles todo lo que es primera fase, pero no podemos vender aún para instancias más avanzadas porque no tenemos información clara al respecto. A eso se suma que se hace en diferentes países, lo que lo complica más. Seguramente será un poquito más adelante”, dice Maru de Oro Marinaro de Morillos Viajes.

Nadie se arriega a dar precios de aéreos ya que depende de la fecha en que sean reservados y pagados . Además se deben sumar las conexiones a diferentes ciudades.

mundial2

El Estadio Azteca de la Ciudad de México ha sido confirmado como sede del partido inaugural del 11 de Junio 2026 convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA y siendo a su vez el primero de los 104 encuentros de esta edición. Esto también es un atractivo para los amantes del fútbol, aunque no tanto para los sanjuaninos que prefieren llegar a los encuentros de Argentina en alguna de las fases. El primero (Argentina vs Argelia), se disputará en Kansas el 16 de junio.

Precios

Paquete Fase de Grupo

2 noches de alojamiento en Kansas City o ciudad cercana del 15 al 17 de junio. Partido Argentina vs Argelia. Categoría 3.

4 noches de alojamiento en Chicago del 17 al 21 Junio y 2 noches de alojamiento en Dallas o ciudad cercana del 21 al 23 de junio. Argentina vs Austria. Categoría3

3 noches de alojamiento en Austin del 23 al 26 de junio; 2 noches de alojamiento en Dallas o ciudad cercana del 26 al 28 de junio. Argentina vs Jordania. Categoría3

Tarifa: Doble 8.989 dólares

Family Plan 8.125 dólares

Válidas hasta el 23 de enero

No incluye aéreos

Fuente: Money Tur. Hay tarifas desde 3689 dólares que incluye un partido, y otra que incluye dos.

Paquete fase de grupo

Tres partidos: Argentina vs Argelia, Austria y Jordania

13 noches de alojamiento, entradas seleccionadas y traslado a los partidos

Tarifas: desde 10.060 dólares en hotel 3 estrellas y 11.950 dólares en hotel 4 estrellas.

Fuente: Puerto del Sol. Cuenta con tarifas desde 3015 dólares con un partido (el primero que disputa Argentina en Kansas), y también para dos.

No incluye aéreos.