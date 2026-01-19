Dos menores quedaron detenidos en Rivadavia por el robo de miles de dólares a un comercio de electrónica: también tenían droga

Un allanamiento de la Comisaría 26º y la Brigada Oeste, terminó con dos menores de edad detenidos por ser responsables de un robo de miles de dólares al comercio " Club del Iphone ". Fueron en la Villa Giuliani , en Rivadavia .

Según informó la Policía, los allanamientos ordenados por la Justicia fueron en el Lote 17, donde encontraron los siguientes elementos: 2 consolas Play Station 5, 2 relojes inteligentes Apple Watch y 2 auriculares Apple AirPods Max. El total de lo sustraído por los adolescentes de 15 años estaba valuado en unos 5 mil dólares.

Sin embargo, el hallazgo no quedó ahí sino que en la misma vivienda, también secuestraron varios envoltorios de cocaína, por lo que también se tuvo que hacer presente personal de Drogas Ilegales. En total, había 74 envoltorios con droga, que daban un total de 32 gramos.

Los adolescentes también contaban con 55 mil pesos de dinero en efectivo, un teléfono celular. un parlante JBL y una bicicleta rodado 26 que también serían robados.