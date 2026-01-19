lunes 19 de enero 2026

Tiempo en Chile

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena

La presidenta de la Cámara de Turismo habló con Tiempo de San Juan y explicó que, de manera inédita, las autoridades y prestadores de servicios se reunieron para brindar seguridad a los viajeros. Aseguró que, gracias a la tarea y esfuerzo desplegado, las cifras de hechos delictivos se redujeron considerablemente.

Por Luz Ochoa
image
dbfd449d-6d56-42f2-ba41-178828343a4a

Tras los hechos delictivos que afectaron a turistas argentinos en diciembre, autoridades de La Serena y referentes del sector turístico salieron a llevar tranquilidad a los visitantes sanjuaninos y mendocinos que eligen la ciudad costera chilena para vacacionar. Las cifras oficiales muestran que, gracias al refuerzo policial y a un mayor control, no se registraron nuevos robos de vehículos y que los delitos en general se redujeron de manera significativa.

Desde el área de Seguridad de la Municipalidad de La Serena confirmaron que los episodios ocurrieron antes de la llegada del refuerzo policial, que comenzó a operar el 30 de diciembre. En la previa, se produjeron tres robos de vehículos que involucraron a turistas argentinos: dos ciudadanos de San Juan y uno de Mendoza.

Según detallaron, uno de los robos se produjo en el estacionamiento de un supermercado, otro dentro de un condominio cerrado que contaba con seguridad privada y el tercero en la vía pública. “A la fecha, no hemos tenido ningún otro caso relacionado con este tipo de delito”, aseguraron desde el municipio.

En ese contexto, destacaron que en las últimas semanas ingresaron cerca de 17.000 turistas por el Paso de Agua Negra, además de visitantes provenientes de otros puntos, y que los robos de vehículos representan apenas el 0,048% del total, un porcentaje considerado muy bajo en relación con la afluencia turística.

dbfd449d-6d56-42f2-ba41-178828343a4a

Asimismo, subrayaron que se extremaron las medidas de seguridad, tanto desde el área de Seguridad Ciudadana municipal como con el refuerzo de Carabineros de Chile, lo que permitió mejorar la presencia policial, los controles y las fiscalizaciones. A esto se suma la recuperación de un número importante de vehículos durante enero, un dato que también contribuye a llevar tranquilidad a las personas que fueron víctimas de estos hechos.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Paula Merino, reconoció que los robos ocurridos en diciembre tuvieron un fuerte impacto mediático y generaron una sensación de inseguridad, especialmente entre los turistas argentinos. “Queremos transmitir tranquilidad. Hubo situaciones puntuales que tuvieron mucha connotación, pero eso no refleja la realidad general”, afirmó.

Merino explicó que la Cámara de Turismo lidera actualmente una mesa de seguridad inédita en la región, integrada por el Ministerio de Seguridad, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Armada, las municipalidades de Coquimbo y La Serena, Sernatur y los actores privados del sector turístico. “Es la primera vez que se organiza un trabajo tan coordinado, serio y profesional entre todos los involucrados en la cadena del turismo”, destacó.

Entre los datos más relevantes, la dirigente señaló que, según las últimas cifras compartidas en esta mesa de trabajo, el robo de vehículos bajó un 22%. “Pasan cosas, como pasan en Argentina, en Perú o en cualquier lugar, pero son una parte mínima de la estadística. Hay muchísima gente vacacionando acá”, remarcó.

En ese sentido, fue enfática al descartar que exista una situación particular contra los turistas argentinos. “No es que vengas a Chile y te vayan a robar, ni que haya una mafia esperando a los argentinos. A los chilenos también les roban autos; no es algo puntual contra los turistas”, sostuvo.

Desde el sector privado, además, se implementaron medidas preventivas y de asistencia. En algunos hoteles y complejos turísticos, como en el sector de El Campanario, se incorporaron códigos QR especiales para turistas argentinos, con información clave sobre qué hacer en caso de robo, pérdida de documentación y contactos útiles.

“La idea es transmitir tranquilidad, que sepan que estamos preocupados y ocupados en su seguridad. Estamos trabajando de manera muy coordinada y las cifras nos respaldan: el trabajo se está haciendo bien”, concluyó Merino.

Con estos datos, autoridades y empresarios buscan despejar temores y reafirmar que La Serena sigue siendo un destino seguro y preparado para recibir a miles de turistas, entre ellos a los sanjuaninos que cada verano cruzan la cordillera para disfrutar de la costa chilena.

