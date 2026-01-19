lunes 19 de enero 2026

Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Aunque el plazo de entrega de su moto aún no se venció, Joaquín Fernández contó que comenzó a preocuparse tras conocer denuncias similares en redes sociales, en medio de la fuerte protesta de clientes que reclaman por motos no entregadas en pleno centro de Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-19 at 6.21.47 PM

La concesionaria de motos Branka Motors, ubicada en pleno centro de Capital, continúa en el centro de la polémica por los reiterados reclamos de clientes que aseguran no haber recibido los rodados que abonaron. En ese contexto, uno de los presuntos damnificados decidió contar su experiencia, aunque aclaró que el plazo contractual de entrega aún no se venció.

Se trata de Joaquín Fernández, quien indicó a Tiempo de San Juan que llegó a la concesionaria a través de una publicidad que vio en Instagram. Luego de observar la promoción, se dirigió al local ubicado en calle 25 de Mayo y avenida Rioja acompañado por su padre.

image

Según relató, en el comercio le ofrecieron inicialmente una motocicleta de 100 cc, pero finalmente optó por adquirir una de 150 cc. Para concretar la operación, abonó la suma de $1.800.000 y firmó un contrato en el que se establece que la entrega del rodado sería el próximo 29 de enero.

image

Si bien el plazo aún no se cumplió, Fernández manifestó su preocupación luego de comenzar a ver en redes sociales numerosas denuncias de personas que aseguran haber pagado motocicletas que nunca fueron entregadas o que debieron esperar durante meses sin obtener respuestas claras por parte de la empresa.

En su caso, aclaró que todavía no realizó una denuncia formal debido a que el contrato continúa vigente, aunque adelantó que lo hará en los próximos días si la concesionaria no cumple con lo pactado.

El testimonio de Fernández se conoció luego de una mañana de extrema tensión que se vivió este lunes frente al local comercial, cuando una multitud de personas se concentró para reclamar por motocicletas que, aseguran, fueron abonadas semanas o incluso meses atrás. La situación escaló y derivó en agresiones físicas, lo que obligó a la intervención policial.

image
La protesta de este lunes. Gentileza: Los Cazadores de Noticias.

La protesta de este lunes. Gentileza: Los Cazadores de Noticias.

De acuerdo a lo manifestado por los presentes, los reclamos se originaron por reiteradas demoras en la entrega de los rodados y por la negativa de la empresa a reintegrar el dinero a quienes solicitaron la cancelación de las operaciones.

Durante la protesta, uno de los integrantes de la firma salió a dialogar con los manifestantes y fue increpado y agredido en la vereda del local, por lo que efectivos policiales intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

La protesta tuvo como antecedente la detención de Juan Marcelo Díaz, ocurrida días atrás en el mismo comercio. Su hermana, Romina Díaz, manifestó que su familiar fue detenido luego de reclamar una motocicleta que, según indicó, había sido abonada de contado. Tras cumplirse el plazo de entrega prometido, desde la concesionaria le informaron que debía seguir esperando y que no podían devolverle el dinero. Ante esa situación, Díaz intentó retirarse del local con otro rodado, lo que derivó en una denuncia en su contra y su posterior detención.

image

Según se indicó, a partir de ese episodio comenzaron a conocerse otros reclamos similares por parte de clientes que aseguran llevar entre dos y cinco meses esperando la entrega de motocicletas, mientras que algunos afirman que les ofrecieron rodados de menor valor al que habían pagado originalmente.

Fuentes judiciales informaron que este lunes se resolvió la situación procesal de Juan Marcelo Díaz. La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Miguel Gay. La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, con la obligación de realizar 40 horas de trabajo no remunerado, una reparación simbólica de $10.000 y el cumplimiento de pautas de conducta.

