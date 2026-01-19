El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El pasado viernes, la Secretaría de Deporte informó que el Río San Juan en el sector de calle Las Moras, permanecería sin caudal hasta nuevo aviso. Por lo tanto, se suspendieron las actividades recreativas. Ahora, desde la Dirección de Recursos Energéticos, explicaron el motivo del corte e informaron que el paso de agua ya fue reestablecido.

Atención Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

Desde la Dirección de Recursos Energéticos explicaron que la falta de agua fue una situación programada y coordinada con las juntas de riego, responsables de definir el calendario de distribución del recurso, especialmente en los meses de mayor demanda.

“El corte se registró solamente durante el fin de semana, y era lo que estaba previsto dentro del calendario de riego. En verano el agua es un recurso clave no solo para el disfrute, sino fundamentalmente para el sector primario”, explicó a Tiempo de San Juan José María Ginestar, director de Recursos Energéticos.

El funcionario señaló que, si bien habitualmente se realizan cortes entre semana, en esta oportunidad se decidió comunicarlo de manera anticipada debido a que coincidía con un fin de semana de enero, cuando se espera una mayor afluencia de personas. “Muchas veces hay cortes de lunes a viernes y no tienen impacto turístico, por eso no se difunden. Pero sabíamos que este fin de semana iba a haber mucha gente”, indicó.

Ginestar confirmó que desde este lunes a las 7 de la mañana se reactivó el riego y el río ya volvió a tener agua, por lo que el sector de calle Las Moras se encuentra nuevamente apto para ser visitado.

Además, adelantó que durante enero aún restan dos días más de corte, también coordinados con los regantes, aunque las fechas todavía no están definidas. En ese sentido, remarcó que el caudal del río depende de múltiples factores, como el riego agrícola y la generación de energía.

“Estamos trabajando en generar un sistema de comunicación más instantáneo, para que cuando se prendan o apaguen las turbinas, o haya cortes programados, los usuarios puedan informarse de manera fácil y rápida”, concluyó.