Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

La Secretaría de Deporte informó que el Río San Juan, en el sector de calle Las Moras, permanecerá sin caudal desde hoy y hasta nuevo aviso, por lo que solicitan a la comunidad evitar concurrir a la zona para actividades recreativas.
Desde este lunes el río no llevará agua en ese sector. Turismo y Deporte invita a los vecinos a optar por las playas del Dique de Ullum y Punta Negra.
Según se detalló en un comunicado oficial, la medida responde a una disposición de la Dirección de Recursos Energéticos, que notificó el corte de agua en ese tramo del río. La decisión impacta especialmente en quienes suelen veranear o pasar la jornada en ese punto durante la temporada estival.
Ante esta situación, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invitaron a los sanjuaninos a disfrutar de alternativas habilitadas y seguras, como las playas del Dique de Ullum y Punta Negra, que cuentan con servicios y espacios preparados para el esparcimiento.
Finalmente, las autoridades solicitaron difusión de la información y remarcaron la importancia de respetar la indicación vigente, hasta tanto se comunique oficialmente la restitución del caudal en el Río San Juan.