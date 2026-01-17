sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

Desde este lunes el río no llevará agua en ese sector. Turismo y Deporte invita a los vecinos a optar por las playas del Dique de Ullum y Punta Negra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
río calle las moras

La Secretaría de Deporte informó que el Río San Juan, en el sector de calle Las Moras, permanecerá sin caudal desde hoy y hasta nuevo aviso, por lo que solicitan a la comunidad evitar concurrir a la zona para actividades recreativas.

Lee además
karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en la serena
Tiempo en Chile

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena
agua negra, el oasis jachallero mas elegido por los sanjuaninos
Tiempo de verano en SJ

Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Según se detalló en un comunicado oficial, la medida responde a una disposición de la Dirección de Recursos Energéticos, que notificó el corte de agua en ese tramo del río. La decisión impacta especialmente en quienes suelen veranear o pasar la jornada en ese punto durante la temporada estival.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invitaron a los sanjuaninos a disfrutar de alternativas habilitadas y seguras, como las playas del Dique de Ullum y Punta Negra, que cuentan con servicios y espacios preparados para el esparcimiento.

Finalmente, las autoridades solicitaron difusión de la información y remarcaron la importancia de respetar la indicación vigente, hasta tanto se comunique oficialmente la restitución del caudal en el Río San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Encontraron a una abuela desorientada y deshidratada en Chimbas

Cuál es el significado del Escudo de San Juan: los detalles

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

El conflicto por el agua en Albardón sumó una intervención para allanar el camino a OSSE

Valle Fértil es Área Natural Protegida desde hace más de 50 años y recién ahora comienzan a trabajar para preservarla como tal

Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
Historia

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Te Puede Interesar

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos
Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera
Historia

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena
Tiempo en Chile

Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Se vienen tormentas fuertes y activan un alerta amarilla en casi todo San Juan

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso
Atención

Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso