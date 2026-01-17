Cierran el cauce del Río San Juan en calle Las Moras y piden no concurrir hasta nuevo aviso

La Secretaría de Deporte informó que el Río San Juan, en el sector de calle Las Moras , permanecerá sin caudal desde hoy y hasta nuevo aviso , por lo que solicitan a la comunidad evitar concurrir a la zona para actividades recreativas.

Tiempo de verano en SJ Agua Negra, el oasis jachallero más elegido por los sanjuaninos

Tiempo en Chile Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Según se detalló en un comunicado oficial , la medida responde a una disposición de la Dirección de Recursos Energéticos , que notificó el corte de agua en ese tramo del río. La decisión impacta especialmente en quienes suelen veranear o pasar la jornada en ese punto durante la temporada estival.

Ante esta situación, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invitaron a los sanjuaninos a disfrutar de alternativas habilitadas y seguras, como las playas del Dique de Ullum y Punta Negra, que cuentan con servicios y espacios preparados para el esparcimiento.

Finalmente, las autoridades solicitaron difusión de la información y remarcaron la importancia de respetar la indicación vigente, hasta tanto se comunique oficialmente la restitución del caudal en el Río San Juan.