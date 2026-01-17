sábado 17 de enero 2026

Chimbas

Se ahogó un nene que se bañaba en el Canal Benavídez: lo habrían empujado los amigos

Un menor de 13 años se estaba bañando junto a unos amigos cuando se hundió y ya no pudieron sacarlo. La Policía aún trabaja en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño de 13 años, de apellido Araóz, se ahogó este sábado por la tarde cuando se bañaba junto a su grupo de amiguitos en el canal Benavídez, en el límite de Chimbas y Rivadavia, en la zona del Chango Más. El pequeño es oriundo del barrio Aramburu.

Según informaron fuentes policiales, el menor se estaba refrescando en la zona de Maradona y Benavídez y fue cuando los testigos los escucharon pidiendo ayuda. De hecho, la tía del menor dijo a Tiempo de San Juan que su sobrino no se quería bañar y que fueron los amigos los que lo empujaron para hacerle una broma.

A pesar de los intentos de la gente que pasaba por el lugar, el chico se perdió de vista y tuvieron que llamar a la personal de la Comisaría 27º que todavía trabaja en el lugar junto a Bomberos para rescatar el cuerpo de la usina, pero todavía no dan con él.

