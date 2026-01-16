viernes 16 de enero 2026

Presunto ataque sexual

Extendieron la detención del sanjuanino investigado por la supuesta violación de una chica que dormía

El imputado está detenido desde diciembre. Lo acusan de someter a una muchacha con la cual estuvo bebiendo. La fiscalía pidió una prórroga de la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El imputado durante la audiencia para renovar la medida cautelar.

El imputado durante la audiencia para renovar la medida cautelar.

Una jueza de feria prorrogó por 30 días más la detención del comerciante sanjuanino que cayó preso en diciembre pasado por el supuesto ataque sexual contra una joven que dormía luego de emborracharse juntos. Pese al insistente rechazo de la defensa, la fiscalía consiguió que extendieran la medida cautelar por más tiempo debido a que todavía falta tomar declaraciones y teme que intente influenciar en los testigos.

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera
Imagen ilustrativa
Pornografía infantil

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

De esta forma, Fabián Espejo –el imputado- continuará detenido 30 días más, aunque mantendrá la modalidad de prisión domiciliaria. La audiencia se realizó este viernes ante la jueza de garantías Celia Maldonado, en reemplazo de su par Roberto Montilla, y con la presencia de la abogada defensora María Filomena Noriega y la fiscal Adriana Ginestar de la UFI CAVIG.

image
Atrás, la fiscal Adriana Ginestar. De celeste, la abogada María Noriega.

Atrás, la fiscal Adriana Ginestar. De celeste, la abogada María Noriega.

Según la exposición fiscal, el hecho investigado ocurrió en la mañana del lunes 15 de diciembre, luego de una reunión en la que la joven y el imputado estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas en un domicilio de Concepción. Horas antes, todos ellos habían estado en la Fiesta de Santa Lucía.

La muchacha contó fue que, de todo el grupo, solo quedaron un amigo, otra chica, Espejo, ella y su hermana, quien más tarde fue a descansar a su habitación. A las 6.30 de la mañana, decidieron irse a dormir. La amiga y ella se acostaron en la cama de abajo de una cucheta y sacaron el colchón de arriba para que los dos hombres durmieran juntos en el piso.

La joven de 25 años recordó que no se quitó la ropa y se durmió. Pasadas las 8 de la mañana despertó abruptamente, ahí notó que se encontraba sin ropa y que Espejo estaba arriba suyo, completamente desnudo y abusando de ella, de acuerdo con la denuncia.

image
La prórroga fue resuelta por la jueza de garantías Celia Maldonado, quien está de turno en la feria judicial.

La prórroga fue resuelta por la jueza de garantías Celia Maldonado, quien está de turno en la feria judicial.

Tras la denuncia, la fiscalía ordenó una serie de medidas y, con esos elementos iniciales, dispuso la detención de Espejo. La acusación es por abuso sexual con acceso carnal. Inicialmente, la fiscalía pidió que el imputado fuera alojado en el penal de Chimbas, al considerar la gravedad del delito atribuido y el riesgo de que pudiera interferir en la investigación o influenciar sobre testigos. Sin embargo, durante la audiencia de formalización, la defensora María Filomena Noriega se opuso y finalmente logró que el juez rechazara el pedido de enviarlo al Servicio Penitenciario Provincial y otorgara la prisión domiciliaria.

De esta manera, Espejo quedó detenido bajo esa modalidad desde diciembre y ahora continuará otros 30 días más en su domicilio, mientras la fiscalía avanza con la toma de declaraciones y la producción de pruebas clave para definir su situación procesal en esta causa que sigue bajo investigación judicial.

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
