Violento robo a plena luz del día: atacaron a tiros a un repartidor en Chimbas

Un grave hecho de inseguridad sacudió la tarde del jueves en Chimbas, cuando Williams Luna, un repartidor de Coca-Cola, fue víctima de un violento robo mientras realizaba su jornada laboral. El episodio ocurrió cerca de las 15.30hs, cuando el trabajador fue interceptado por dos sujetos que le sacaron toda la plata que llevaba encima.

De acuerdo a la información de la Policía, durante el ataque se produjo un forcejeo y uno de los asaltantes habría efectuado al menos tres disparos con un arma de fuego. Finalmente, los delincuentes lograron sustraerle la billetera, en la que llevaba alrededor de $700.000 que sería la recaudación del día y escaparon hacia el barrio 7 Conjunto 2.

Tras la denuncia, efectivos policiales desplegaron un gran operativo y, alrededor de las 16hs, personal de la Subcomisaria Cipolletti junto a la Motorizada Nº 5 logró aprehender a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. El sospechoso fue identificado como Franco Bela y fue interceptado mientras se mostraba alterado y causaba disturbios, incluso intentando darse a la fuga al notar la presencia policial.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Cipolletti, donde se le inició un expediente contravencional. En ese contexto, el repartidor reconoció al aprehendido como el autor del hecho. El sospechoso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, mientras continúa la investigación para dar con el segundo implicado.