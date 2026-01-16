viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policiales

Violento robo a plena luz del día: atacaron a tiros a un repartidor en Chimbas

El trabajador fue atacado mientras cumplía con su recorrido por una zonda Chimbas. Tras un forcejeo, uno de los delincuentes efectuó disparos y se llevó cerca de un millón de pesos. Lo detuvieron horas después.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave hecho de inseguridad sacudió la tarde del jueves en Chimbas, cuando Williams Luna, un repartidor de Coca-Cola, fue víctima de un violento robo mientras realizaba su jornada laboral. El episodio ocurrió cerca de las 15.30hs, cuando el trabajador fue interceptado por dos sujetos que le sacaron toda la plata que llevaba encima.

Lee además
detuvieron a un menor de 16 anos tras un violento intento de robo de una motocicleta
En Chimbas

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta
Imagen ilustrativa
Operativo

Chimbas: detuvieron a una mujer por el robo de un celular en un comercio

De acuerdo a la información de la Policía, durante el ataque se produjo un forcejeo y uno de los asaltantes habría efectuado al menos tres disparos con un arma de fuego. Finalmente, los delincuentes lograron sustraerle la billetera, en la que llevaba alrededor de $700.000 que sería la recaudación del día y escaparon hacia el barrio 7 Conjunto 2.

Tras la denuncia, efectivos policiales desplegaron un gran operativo y, alrededor de las 16hs, personal de la Subcomisaria Cipolletti junto a la Motorizada Nº 5 logró aprehender a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. El sospechoso fue identificado como Franco Bela y fue interceptado mientras se mostraba alterado y causaba disturbios, incluso intentando darse a la fuga al notar la presencia policial.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Cipolletti, donde se le inició un expediente contravencional. En ese contexto, el repartidor reconoció al aprehendido como el autor del hecho. El sospechoso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, mientras continúa la investigación para dar con el segundo implicado.

Temas
Seguí leyendo

Confuso episodio en una concesionaria: fue detenido por un presunto robo de una moto, pero tenía los papeles

Tras el operativo "de película" en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra

Lo sorprendieron escondido detrás de un parrillero en una casa de Chimbas y lo mandaron al Penal

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Buscate si fuiste al corazón de Chimbas para ver el capítulo II del Giro del Sol

Quién es Ángel, el pibe universitario que metió un sprint demoledor en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quienes acompanaban en el auto a la sanjuanina de 30 anos que sufrio un violento vuelco en el encon
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción
Investigación

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

Te Puede Interesar

Una mujer policía terminó fracturada y en el piso por un conductor que dobló en U en Capital
Siniestro vial

Una mujer policía terminó fracturada y en el piso por un conductor que dobló en U en Capital
Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Uno siempre vuelve donde fue feliz: la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez
Qué regreso

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo video
Tiempo en Chile

Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo

Lo detuvieron por robos a choferes de Didi y Uber en Concepción, pero horas después volvió a su casa
Tras la audiencia

Lo detuvieron por robos a choferes de Didi y Uber en Concepción, pero horas después volvió a su casa