Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Tras la publicación de Tiempo de San Juan y la fuerte repercusión que tuvo en redes sociales la imagen del celular encontrado en un robo ocurrido en un negocio de Chimbas , fuentes policiales confirmaron que la situación ya fue esclarecida.

Ahí lo tenés... Robaron en un local comercial de Chimbas y uno de los ladrones dejó su celular

Más datos Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Según informaron oficialmente, una mujer se presentó ante las autoridades tras reconocer el dispositivo que circulaba en redes sociales. Se trataba de la madre de un menor de edad, quien advirtió que ese celular pertenecía a su hijo y que había sido robado días antes en otro hecho delictivo. La mujer logró acreditar la propiedad del teléfono mediante la factura de compra, por lo que el aparato fue restituido.

image

No obstante, fuentes vinculadas al caso señalaron que, previamente, una mujer se había presentado en el comercio damnificado con la intención de retirar el celular, asegurando ser la madre del menor al que se lo habían robado. En esa instancia, habría manifestado haber realizado una denuncia, aunque luego se determinó que esa presentación era falsa. Posteriormente, el dispositivo fue trasladado a la Comisaría 26ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

El celular había sido encontrado en el interior del local tras el robo millonario ocurrido en la madrugada del viernes, cuando al menos cuatro sujetos rompieron la vidriera de un comercio ubicado en avenida Benavídez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas. El hallazgo del teléfono había reforzado la hipótesis inicial de que uno de los delincuentes lo perdió durante la huida.

La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad -con el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón- junto con la Brigada de Investigaciones Norte.