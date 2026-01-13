martes 13 de enero 2026

Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Luego de la viralización del dispositivo hallado en el comercio asaltado, fuentes policiales aclararon la situación: el teléfono no pertenecía a los delincuentes y ya fue restituido a su dueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según informaron oficialmente, una mujer se presentó ante las autoridades tras reconocer el dispositivo que circulaba en redes sociales. Se trataba de la madre de un menor de edad, quien advirtió que ese celular pertenecía a su hijo y que había sido robado días antes en otro hecho delictivo. La mujer logró acreditar la propiedad del teléfono mediante la factura de compra, por lo que el aparato fue restituido.

No obstante, fuentes vinculadas al caso señalaron que, previamente, una mujer se había presentado en el comercio damnificado con la intención de retirar el celular, asegurando ser la madre del menor al que se lo habían robado. En esa instancia, habría manifestado haber realizado una denuncia, aunque luego se determinó que esa presentación era falsa. Posteriormente, el dispositivo fue trasladado a la Comisaría 26ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

El celular había sido encontrado en el interior del local tras el robo millonario ocurrido en la madrugada del viernes, cuando al menos cuatro sujetos rompieron la vidriera de un comercio ubicado en avenida Benavídez y Paula Albarracín de Sarmiento, en Chimbas. El hallazgo del teléfono había reforzado la hipótesis inicial de que uno de los delincuentes lo perdió durante la huida.

La causa continúa bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad -con el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón- junto con la Brigada de Investigaciones Norte.

