martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Final feliz

Un camionero encontró una billetera con 50 mil pesos y buscó a su dueña por redes para devolvérsela

La había perdido una vecina de Rivadavia en pleno centro sanjuanino. El hombre que la encontró no dudó y buscó la forma de contactarse con ella en redes sociales. La acción del día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuando María Rosa Sanches se dio cuenta de que había perdido su billetera, la desesperación fue inmediata. En su interior llevaba toda su documentación personal y 50 mil pesos en efectivo, una suma importante y difícil de recuperar. El extravío ocurrió sobre avenida Rioja, una de las calles más transitadas de la centro sanjuanino.

Lee además
condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropello a policias en caucete y se dio a la fuga
De mal en peor

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga
el caso evelyn esquivel, con mas dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

La billetera fue hallada por un camionero oriundo de Albardón que se encontraba trabajando en la zona. Lejos de mirar para otro lado o quedarse con lo encontrado, el hombre decidió actuar con rapidez y honestidad: recurrió a las redes sociales para dar con la dueña.

A las pocas horas, María Rosa logró contactarse con quien había encontrado su billetera y coordinaron un encuentro en Capital. Allí, la mujer recuperó todas sus pertenencias tal como las había perdido. El protagonista de este acto solidario dijo llamarse Rubén, aunque prefirió no brindar mayores datos personales ni exponerse públicamente.

Temas
Seguí leyendo

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Intentó robar una mochila con herramientas y se metió en una casa para esconderse: atrapado y condenado

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Ataque de furia en San Martín: le quemó la moto a su "compadre" y fue castigado

Este era Enzo Maravilla, el joven fallecido en un trágico accidente en Caucete

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo de pelicula en villa del sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Te Puede Interesar

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Por Daiana Kaziura
El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años
Oficial

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos
Lamentable estadística

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos