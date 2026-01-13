Un camionero encontró una billetera con 50 mil pesos y buscó a su dueña por redes para devolvérsela

Cuando María Rosa Sanches se dio cuenta de que había perdido su billetera, la desesperación fue inmediata. En su interior llevaba toda su documentación personal y 50 mil pesos en efectivo, una suma importante y difícil de recuperar. El extravío ocurrió sobre avenida Rioja, una de las calles más transitadas de la centro sanjuanino.

La billetera fue hallada por un camionero oriundo de Albardón que se encontraba trabajando en la zona. Lejos de mirar para otro lado o quedarse con lo encontrado, el hombre decidió actuar con rapidez y honestidad: recurrió a las redes sociales para dar con la dueña.

A las pocas horas, María Rosa logró contactarse con quien había encontrado su billetera y coordinaron un encuentro en Capital. Allí, la mujer recuperó todas sus pertenencias tal como las había perdido. El protagonista de este acto solidario dijo llamarse Rubén, aunque prefirió no brindar mayores datos personales ni exponerse públicamente.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas camionero