martes 6 de enero 2026

De mal en peor

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga

El camionero Edgardo Gastón Algañaraz es oriundo de Mendoza, pero actualmente vive en Buenos Aires. Este hecho imprudente lo cometió el pasado domingo 4 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El camionero mendocino Edgardo Gastón Algañaraz, que claramente no fue un ejemplo para nadie con lo que protagonizó el pasado 4 de enero en Caucete, este martes tuvo la audiencia en su contra. Se sentó frente al juez y escuchó la gravísima imputación que le achacaron los representantes del MPF compuesto por la fiscal Daniela Pringles, la ayudante Belén Sánchez y el auxiliar Rodrigo Herrera. Acorralado por las pruebas, no le quedó otra que aceptar lo que cometió y fue condenado en un juicio abreviado a sufrir la pena de 1 año de prisión en suspenso, es decir, que quedó libre.

Este hombre hizo todo mal el último domingo, porque además de conducir en estado de ebriedad (el dosaje le dio 1.48 gramos de alcohol por litro de sangre), atropelló a dos motociclistas causándole lesiones a uno de ellos y trató de evadir a los efectivos dándose a la fuga dos veces.

Todo comienza cuando este conductor chocó contra un poste provocando un corte de luz y falta de internet en la zona. Tras la denuncia de un vecino, los efectivos salieron a la búsqueda de este conductor dando con él en Ruta 141. Estos efectivos le dijeron en varias ocasiones al chofer que parara la marcha, este hacía caso omiso, pero lo hizo tras 15 minutos de persecución.

A la derecha de la imagen, la abogada defensora Yamila Piozzi.

A la derecha de la imagen, la abogada defensora Yamila Piozzi.

Algañaraz se bajó de su camión SCANIA y quedó en calidad de demorado. Los testigos expresaron que tenía signos evidentes de que estaba en estado de ebriedad y se le practicó el test de alcoholemia, el cual dio positivo. Luego, Algañaraz pidió subir de nuevo al camión para sacar sus pertenecías y ahí este volvió a arrancar el camión y se dio a la fuga nuevamente.

En esta evasión, es donde este camionero atropelló a los motociclistas -dañando los rodados- y le provocó lesiones a uno de los policías. Esta persecución se extendió por mucho tiempo y causó un grave temor en todos los conductores que circulaban por Ruta 141.

Diferentes brigadas realizaron un control sorpresa para que este parara, pero Algañaraz los esquivó circulando en contra mano y tomó hacia la provincia de San Luis. Los efectivos persiguieron a este sujeto y antes del control fue finalmente alcanzado por los uniformados.

El delito por el cual fue condenado Algañaraz fue por: resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado en perjuicio de la administración pública, en concurso real y en calidad de autor.

