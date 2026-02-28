Comerciante denunció el robo de 60 pares de zapatillas, 50 prendas y más elementos en su local en Pocito

Un comerciante de 36 años denunció que delincuentes violentaron la puerta de ingreso de su negocio y se llevaron una importante cantidad de mercadería, además de equipos electrónicos. El hecho ocurrió días atrás en un local ubicado sobre calle Aberastain, antes de calle 11, y es investigado por la UFI interviniente en Delitos Contra la Propiedad.

De acuerdo a la información oficial brindada a Tiempo de San Juan, la denuncia fue radicada este viernes 27 de febrero de 2026, alrededor de las 10:05. El damnificado, identificado como David Mamani, oriundo de Bolivia, manifestó ser propietario del comercio “Ema Modas”, situado en Pocito.

Según su relato, el lunes 23 de febrero, cerca de las 9:30, tomó conocimiento de lo sucedido a través de una empleada. Personas de filiación desconocida habrían forzado la puerta principal del local para ingresar y sustraer 60 pares de zapatillas, 50 prendas deportivas, 10 gorras y dos mochilas. Además, se llevaron un disco duro correspondiente al sistema de cámaras de seguridad y un teléfono celular marca Redmi 14.

El comerciante indicó también que, tras realizar averiguaciones por su cuenta, le habrían aportado nombres de presuntos autores y datos sobre el lugar donde estarían comercializando los elementos sustraídos.

Tras la denuncia, se dispuso la recepción formal de la misma y la realización de distintas medidas de rigor, entre ellas actas de inspección ocular, croquis del lugar, entrevistas y relevamiento de cámaras públicas y privadas a través del área correspondiente. Asimismo, se ordenó la elaboración de un informe técnico de los daños con registro fotográfico y, en caso de resultar necesario, la intervención de personal especializado.

Una vez completadas las actuaciones iniciales, las actuaciones serán remitidas a la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que continuará con la investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.