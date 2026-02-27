viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

La Secretaria de Gobierno, Natacha Garay, denunció que no se le permitió el ingreso a una sesión que retomaba un cuarto intermedio tras 58 días. Concejales opositores pidieron la nulidad por "falta de legalidad", mientras el gramajismo defendió cambios en el reglamento interno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.

En Chimbas se dio un nuevo capítulo de la novela política que tiene en pugna al PJ comunal, más precisamente al sector de la intendenta Daniela Rodríguez y su marido y ex jefe comunal Fabián Gramajo. La funcionaria rodriguista Natacha Coria quiso entrar a una sesión convocada "entre gallos y medianoche" y como no la dejaron al principio, lo dejó registrado mediante escribano público. Mientras tanto, los tres concejales no peronistas pidieron la nulidad de la sesión y pegaron el portazo apenas empezó por considerarla irregular.

Lee además
la trama politica detras del presupuesto de chimbas: un veto que seguiria firme y gestiones decisivas
Finanzas

La trama política detrás del presupuesto de Chimbas: un veto que seguiría firme y gestiones decisivas
retoman la paritaria docente en san juan, con la mirada puesta en el inicio de clases
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases
image
La secretaria de Gobierno de Chimbas, Natacha Coria, y los asesores legales de la intendenta Daniela Rodríguez, esperando para entrar en el Concejo Deliberante.

La secretaria de Gobierno de Chimbas, Natacha Coria, y los asesores legales de la intendenta Daniela Rodríguez, esperando para entrar en el Concejo Deliberante.

La situación vivida este viernes en el Concejo Deliberante de Chimbas no es un hecho aislado, sino la escalada de un conflicto político que divide al Justicialismo local. La fractura se hizo evidente tras el veto de la intendenta Rodríguez al Presupuesto 2026, luego de que el cuerpo legislativo, con mayoría afín al Gramajo, aprobara una modificación para elevar sus propios fondos del 3% al 11,7%. Este quiebre institucional llevó a que el bloque que originalmente debía responder a la jefa comunal actúe bajo la influencia de su socio político y antecesor, lo que derivó en el rechazo de herramientas clave de gestión, como la creación de nuevas tasas municipales. La intendenta gobierna con la prórroga del presupuesto anterior ante la imposibilidad del Concejo de reunir los votos para insistir con el aumento de sus partidas.

En este marco, este viernes la tensión estalló cuando los concejales Luciano Cano y Eduardo Núñez presentaron un pedido de nulidad absoluta de la sesión. Según denunciaron en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, el encuentro fue convocado como una reanudación de la sesión ordinaria del 31 de diciembre de 2025, la cual había pasado a un cuarto intermedio que se extendió por 58 días. Cano sostuvo que este procedimiento incumple la Carta Orgánica, ya que el periodo de sesiones ordinarias venció en noviembre y la prórroga culminaba en diciembre. Para los ediles opositores, el objetivo era aprobar una modificación del reglamento interno sin el debido tratamiento en comisiones ni tiempo para su análisis, algo que calificaron como una maniobra realizada "entre gallos y medianoche".

image

Cano, desde la vereda del Concejo sobre calle Mendoza a pocas cuadras del edificio municipal, se despachó: "por supuesto, siempre toda interna y toda pelea, que que no sea para el bien común de los chimberos los termina perjudicando porque en vez de estar pensando en proyecto, en vez de que estemos todos reunidos pensando políticas que a los chimberos y a las chimberas les haga bien, estamos viendo peleas sin sentido o en este caso por ahí, no sé, enojos por no haber acompañado un proyecto de de presupuesto que era el que había hecho el llamado oficialismo y por supuesto tampoco íbamos a convalidar abusos con los recursos de los chimberos".

Por su parte, el concejal orreguista Núñez se sumó a las críticas por la falta de transparencia en el recinto. Destacó que siempre se ha pedido un Concejo abierto.

Funcionaria en la vereda

image

El escándalo sumó un nuevo componente cuando la Secretaria de Gobierno Garay, llegó al recinto acompañada por asesores letrados y un escribano, pero se le impidió el acceso inicial a la sesión. Garay explicó que, según la Carta Orgánica, tiene la facultad de ingresar a las sesiones, especialmente considerando que son de carácter público. La funcionaria manifestó que el Ejecutivo Municipal necesitaba conocer de qué se trataba la sesión, dado que el Concejo se encuentra formalmente en receso.

"Legalmente simplemente es un atropello. El Concejo Deliberante nos ha negado el ingreso, pero bueno, desde el Ejecutivo tenemos la necesidad de saber de qué se trataba la sesión y bueno, poder colaborar en lo que pudiera resultar conveniente para los chimberos. Recién nos avisan que cuando se levante el cuarto intermedio nos permitirían ingresar. Estamos esperando que eso ocurra".

"No ponemos palos en la rueda"

image

Desde la otra vereda, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Rivero, minimizó las acusaciones de nulidad y justificó la extensión del cuarto intermedio de casi dos meses. Rivero explicó que los cambios en el reglamento interno eran necesarios debido a que el presupuesto 2026 fue vetado, lo que obligó a reconducir los fondos y readecuar las normativas internas del cuerpo. Según su versión, no se prohibió el ingreso a nadie, sino que la sesión duró apenas cinco minutos antes de pasar a un nuevo intermedio tras la presentación de la nota de los concejales opositores.

Rivero defendió su gestión y aseguró que el Concejo sigue trabajando para el departamento, a pesar de las ausencias de algunos ediles: "seguiremos con la sesión, tratando los temas como corresponde. Nosotros mientras mantengamos el quórum mantenemos la sesión en pie. Las herramientas siempre han estado para el Ejecutivo a la hora de gobernar. Nosotros seguimos siendo parte de un mismo equipo, llegamos acá con un proyecto político y seguimos acá nosotros acompañando al ejecutivo. Nosotros no ponemos palos en la rueda a nadie, así que tiene que quedar claro también eso". Además, calificó como "descabellado" el argumento de que los concejales no tuvieron tiempo de leer las modificaciones, afirmando que es su responsabilidad estar al tanto de los expedientes.

image

Los ediles de Gramajo se quedaron sesionando con vistas a estar una hora más debatiendo los cambios en el Reglamento, sin aceptar los reparos de los opositores. "Siempre hay uno que se para de la sesión", concluyó Rivero. Al cierre de esta nota, cerca de las 15, la secretaria de Gobierno seguía en la vereda intentando entrar desde pasadas las 11.

image
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron que habrá cambios en la Subjefatura de la Policía de San Juan y los ascensos se definirán en marzo

Miguel Ángel Pichetto, tras reunirse con Cristina Kirchner: "El peronismo tiene que perdonarse"

Orrego sobre la reforma de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo"

Nahuel Gallo habló con su familia, 445 días después de ser detenido en Venezuela

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se les devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Milei celebró la media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y habló de "federalismo ambiental"

Pidieron que se informe el estado de la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Marcelo Orrego se expresó sobre la modificación de la aclaratoria de la Ley de Glaciares.
En las redes

Orrego sobre la reforma de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Te Puede Interesar

La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Internaron al padre Paquito: permanece en observación en el Hospital Marcial Quiroga
Preocupación

Internaron al padre Paquito: permanece en observación en el Hospital Marcial Quiroga

El supuesto abuso sexual contra una menor ocurrió en la Línea D de la Red Tulum. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Investigación

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases

Imagen ilustrativa
Un docente al banquillo

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel