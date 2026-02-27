viernes 27 de febrero 2026

Orrego sobre la reforma de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo"

El Gobernador celebró la decisión del Senado de aprobar la norma que introduce cambios clave para la actividad minera en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego se expresó sobre la modificación de la aclaratoria de la Ley de Glaciares.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se pronunció luego de que el Senado de la Nación Argentina aprobara con media sanción la reforma de la Ley de Glaciares. El proyecto fue respaldado por 40 votos afirmativos, mientras que 31 senadores votaron en contra y se registró una abstención. "Es un paso importante para el federalismo", expresó el mandatario.

La iniciativa ahora deberá continuar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde será debatida una vez iniciado el período de sesiones ordinarias. Allí se definirá si la modificación queda finalmente convertida en ley o si sufre nuevos cambios en el tratamiento legislativo.

Tras la votación, Orrego destacó la importancia institucional del paso dado en el Congreso y remarcó que la reforma implica un reconocimiento a las facultades que la Constitución Nacional otorga a las provincias sobre sus recursos naturales. “Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia”, sostuvo.

El mandatario señaló que la actualización normativa permite fortalecer un esquema en el que las evaluaciones ambientales se apoyen en evidencia científica y en el conocimiento específico de cada territorio. En esa línea, defendió el rol de las autoridades provinciales en los procesos de control y fiscalización.

“Hoy damos un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia. Esta ley reconoce facultades constitucionales de San Juan y fortalece un esquema donde la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio”, sostuvo.

Orrego también hizo hincapié en la identidad productiva y geográfica de la provincia. “Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días. Como sanjuanino defiendo una minería responsable que genere trabajo y que sea parte de la transición energética”, afirmó.

En su mensaje, el gobernador buscó resaltar la idea de equilibrio entre crecimiento económico y cuidado ambiental, un debate central en San Juan, donde la minería ocupa un lugar estratégico dentro de la matriz productiva. Según planteó, el desafío es compatibilizar inversión, empleo y protección de los recursos hídricos, especialmente en un contexto global donde los minerales son considerados insumos clave para el desarrollo de energías limpias.

