El Gobierno avanza en la privatización de rutas nacionales

El Gobierno Nacional avanza con el proceso de privatización de las rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres con las ofertas para avanzar en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El proceso de privatización c ontempla más de 1.871 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Se trata del Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Newbery), que abarca 1.325,17 kilómetros; y el Tramo Pampa (RN 5 desde el kilómetro 65 hasta el empalme con la RN 35), con 546,65 kilómetros.

El Ministerio de Economía indicó que la apertura de sobres contó con 15 oferentes distintos, divididos en dos sobres.

Por un lado, el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo cuenta con documentos relativos a la oferta económica (que será la tarifa de peaje que propone cobrar).

“Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios”, resaltaron desde el Palacio de Hacienda.

Mientras que el Ministro económico, Luis Caputo, resaltó que el proceso de privatización se realiza mediante “un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”.

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, celebró en sus redes.

El resto de los tramos

Con respecto al primer tramo, el Gobierno firmó en enero los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I.

Con 741 kilómetros de rutas nacionales, se trata de los Tramos Oriental y Conexión, que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

El control de los tramos quedó dividido de la siguiente manera:

Tramo Oriental: bajo el control de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).

bajo el control de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes). Tramo Conexión: bajo el control de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

El lunes pasado, Economía convocó a la licitación pública la Etapa III de la RFC, que comprende ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Se trata de los tramos de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras.