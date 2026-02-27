viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Infraestructura

El Gobierno avanza en la privatización de rutas nacionales

Economía comunicó la apertura de las ofertas recibidas en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.

Por Agencia NA
image

El Gobierno Nacional avanza con el proceso de privatización de las rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres con las ofertas para avanzar en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC).

Lee además
privatizacion de la via navegable troncal: tres ofertas y aval de la onu en la licitacion internacional
Hidrovía

Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional
las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creacion de una mesa con miras al 2027
Encuentro

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

El proceso de privatización contempla más de 1.871 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Se trata del Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226 y las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Newbery), que abarca 1.325,17 kilómetros; y el Tramo Pampa (RN 5 desde el kilómetro 65 hasta el empalme con la RN 35), con 546,65 kilómetros.

El Ministerio de Economía indicó que la apertura de sobres contó con 15 oferentes distintos, divididos en dos sobres.

Por un lado, el primero contiene los aspectos y documentos relativos a la calidad de los oferentes, y el segundo cuenta con documentos relativos a la oferta económica (que será la tarifa de peaje que propone cobrar).

“Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar corredores en condiciones seguras y con adecuados niveles de servicio para los usuarios”, resaltaron desde el Palacio de Hacienda.

Mientras que el Ministro económico, Luis Caputo, resaltó que el proceso de privatización se realiza mediante “un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”.

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, celebró en sus redes.

El resto de los tramosEconomía avanza en la licitación de ocho corredores viales para la privatización de Corredores Viales SA

Con respecto al primer tramo, el Gobierno firmó en enero los contratos para habilitar la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I.

Con 741 kilómetros de rutas nacionales, se trata de los Tramos Oriental y Conexión, que integran la primera etapa de la RFC, y forman parte del corredor del Mercosur. A su vez, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

El control de los tramos quedó dividido de la siguiente manera:

  • Tramo Oriental: bajo el control de la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
  • Tramo Conexión: bajo el control de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Se hará cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

El lunes pasado, Economía convocó a la licitación pública la Etapa III de la RFC, que comprende ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Se trata de los tramos de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras.

Temas
Seguí leyendo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

¡Atención monotribustistas!: Qué deben hacer si ARCA los recategorizó

Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

Baja de edad de imputabilidad: familiares de víctimas hablaron de "esperanza"

El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Te Puede Interesar

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027
Encuentro

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

Las dos caras de la película La empleada. video
Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Los hermanos Matías, Diego y Rodrigo Malla Marín, los ahora condenados.
Patota

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

Para 2040, los menores de 14 años representarán un 15,5% de la población total en San Juan
Investigación

Para 2040, los menores de 14 años representarán un 15,5% de la población total en San Juan