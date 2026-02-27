viernes 27 de febrero 2026

Movimientos

¿Se viene un recambio en la Secretaría de Deportes?

No ha sido confirmado oficialmente, pero todo indica que el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la Torre dejaría su lugar para ir a la Legislatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik junto a Santiago de la Torre.&nbsp;

El secretario de Deportes, Pablo Tabachnik junto a Santiago de la Torre. 

No se conocieron demasiados detalles del por qué, pero todo indica que el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la Torre, dejaría su lugar en el Ejecutivo para pasar a trabajar en la Cámara de Diputados, junto al vicegobernador Fabián Martín. En su lugar, suena como reemplazante Martín "Pichu" Riveros, actual director de Alto Rendimiento y presidente del Club Atlético Trinidad.

Desde que arrancó la gestión del gobernador Marcelo Orrego, no hubo cambios en Deportes pero sí en el Ministerio de Turismo, cartera de la que depende desde diciembre del 2023 la Secretaría. Santiago de la Torre es psicólogo y ex jugador de Sportivo Desamparados, hombre de confianza de Fabián Martín. Durante la gestión del vice en la municipalidad de Rivadavia estuvo al frente de la Dirección de Deportes del departamento. El pase del funcionario sería a la Cámara de Diputados, junto a su mentor político, y se oficializaría el 2 de marzo.

El lugar que deja libre de la Torre sería ocupado por Martín "Pichu" Riveros, actual director de Alto Rendimiento. Riveros es un conocido preparador físico, presidente de Trinidad, uno de los pocos clubes de la provincia que se ha manifestado en contra de la decisión de la dirigencia nacional de parar el fútbol en apoyo al presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia.

Las fuentes indicaron también que este no sería el primer cambio que se daría en el Ministerio de Turismo, una super cartera que tiene a su cargo todas las políticas públicas de la cultura, el deporte y el turismo de la provincia. Hace pocos días asumió como secretaria de Cultura la santaluceña Analía Vilches tras la renuncia de Eduardo Varela en diciembre del 2025.

