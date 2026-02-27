Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

Este viernes hubo una nueva reunión de negociación salarial entre autoridades gubernamentales y gremios docentes de la provincia. Desde la parte sindical rechazaron la última propuesta gubernamental y ratificaron la medida de fuerza nacional que se llevará a cabo para el 2 de marzo.
Luego de que los gremios confirmaran su adhesión al paro nacional convocado por CTERA, el Ejecutivo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo. El objetivo de esta pausa es retomar las negociaciones paritarias con nuevas propuestas.
La reunión estuvo encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación), junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.
Por el sector sindical, asistieron los secretarios generales Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), acompañados por sus equipos técnicos.
La última oferta salarial realizada en el Ministerio de Educación contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.
En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.
La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.