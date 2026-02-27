viernes 27 de febrero 2026

Educación

Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

Las autoridades provinciales dictaron un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo para intentar destrabar las negociaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paritaria

Este viernes hubo una nueva reunión de negociación salarial entre autoridades gubernamentales y gremios docentes de la provincia. Desde la parte sindical rechazaron la última propuesta gubernamental y ratificaron la medida de fuerza nacional que se llevará a cabo para el 2 de marzo.

retoman la paritaria docente en san juan, con la mirada puesta en el inicio de clases
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria docente en San Juan, con la mirada puesta en el inicio de clases
La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

Luego de que los gremios confirmaran su adhesión al paro nacional convocado por CTERA, el Ejecutivo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo. El objetivo de esta pausa es retomar las negociaciones paritarias con nuevas propuestas.

La reunión estuvo encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación), junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Por el sector sindical, asistieron los secretarios generales Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), acompañados por sus equipos técnicos.

La última oferta salarial realizada en el Ministerio de Educación contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.

La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.

