viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

Mientras La Libertad Avanza votó a favor de la iniciativa, el justicialismo lo hizo de manera negativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
senadores

Este viernes se aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Los senadores sanjuaninos votaron de forma dividida la propuesta del Gobierno nacional impulsada por Patricia Bullrich, que ya se convirtió en ley.

Lee además
el sanjuanino bruno olivera, a favor de la reforma de la ley de glaciares: que dijo en su discurso
Senado

El sanjuanino Bruno Olivera, a favor de la reforma de la Ley de Glaciares: qué dijo en su discurso
gigante de la venta de electrodomesticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

En este sentido, el senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, votó a favor de la iniciativa, mientras que los legisladores justicialistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez votaron de forma negativa.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó en 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la inician a los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Temas
Seguí leyendo

¡Atención monotribustistas!: Qué deben hacer si ARCA los recategorizó

Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

El Gobierno avanza en la privatización de rutas nacionales

Baja de edad de imputabilidad: familiares de víctimas hablaron de "esperanza"

El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Te Puede Interesar

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos caras de la película La empleada. video
Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde