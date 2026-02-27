Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

Este viernes se aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Los senadores sanjuaninos votaron de forma dividida la propuesta del Gobierno nacional impulsada por Patricia Bullrich, que ya se convirtió en ley.

En este sentido, el senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, votó a favor de la iniciativa, mientras que los legisladores justicialistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez votaron de forma negativa.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó en 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la inician a los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.