viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Ante el fracaso del último intento de salvataje, la histórica cadena de comercio quedó al borde de la quiebra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino se encuentra en una situación terminal tras el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), la última instancia prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para evitar la disolución de la compañía. En una audiencia clave celebrada el pasado 24 de febrero ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, la empresa admitió formalmente que no logró atraer inversores, dejando el destino de la firma exclusivamente en manos de la Justicia.

Lee además
declararon la quiebra de una famosa empresa constructora: al menos dos sanjuaninos la denunciaron por estafas
Córdoba

Declararon la quiebra de una famosa empresa constructora: al menos dos sanjuaninos la denunciaron por estafas
una de las lacteas mas importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores
Crisis

Una de las lácteas más importantes, al borde de la quiebra por pedido de los trabajadores
image

El fracaso del "rescate"

El proceso de cramdown, habilitado por el juez Fernando D’Alessandro, permitía que terceros interesados presentaran ofertas para adquirir la compañía ante la falta de un acuerdo preventivo con los acreedores. A pesar de que se habían inscripto la financiera Vlinder S.A. y la propia controlante de Garbarino —en un intento por "comprarse a sí misma" para reiniciar la sociedad sin capital fresco—, ninguna de las partes formalizó una propuesta concreta durante la audiencia. Con este vacío de ofertas, la etapa de rescate se considera virtualmente clausurada.

Números de un colapso histórico La magnitud del derrumbe de quien fuera el líder indiscutido del sector se refleja en sus cifras operativas actuales:

  • Dotación de personal: De una plantilla que superó los 5.000 empleados en su apogeo, hoy solo sobreviven 18 trabajadores.
  • Presencia territorial: De las más de 200 sucursales que supo tener en todo el país, actualmente solo permanecen abiertos tres locales (Belgrano, calle Uruguay y un outlet en Almagro), algunos con funcionamiento intermitente debido a atrasos salariales.
  • Ventas y stock: En enero de 2026, la firma registró ventas brutas por apenas $1,7 millones, manteniendo su canal de ventas online inactivo y sin reposición de mercadería. El inventario remanente consta de unas 1.600 unidades, calificadas por la sindicatura como productos obsoletos o deteriorados de escaso valor comercial.

Una deuda asfixiante La situación financiera reportada al juzgado es crítica. La empresa declaró tener "caja cero" y saldos bancarios negativos. El pasivo acumulado es abrumador:

  • $2.400 millones en deudas laborales y previsionales.
  • $640 millones en compromisos impositivos.
  • $280 millones en servicios y honorarios pendientes.

El fin de una era

Fundada en 1951, Garbarino llegó a concentrar un tercio del mercado de electrodomésticos en Argentina. Su declive, acentuado tras la compra por parte de Carlos Rosales en 2020, se vio impulsado por la caída del consumo, deudas crecientes y una pérdida de competitividad frente a otras cadenas.

Hoy, el principal activo de la compañía es su marca, que aún conserva un alto nivel de recordación, aunque esto no fue suficiente para despertar el interés de capitales privados. Tras el fracaso de la audiencia informativa, acreedores y analistas coinciden en que la resolución judicial se encamina inevitablemente hacia la quiebra definitiva, poniendo fin a uno de los capítulos más emblemáticos del retail argentino.

Seguí leyendo

Chau al Shimy y el Sancorito: decretan la quiebra de la empresa que producía yogures y postres para SanCor

Uñac y Giménez en contra, Olivera a favor: así se posicionaron los senadores de San Juan ante la nueva Ley Penal Juvenil

¡Atención monotribustistas!: Qué deben hacer si ARCA los recategorizó

Paritaria docente: gremios rechazaron la última propuesta salarial y ratificaron el paro para el 2 de marzo

El Gobierno avanza en la privatización de rutas nacionales

Baja de edad de imputabilidad: familiares de víctimas hablaron de "esperanza"

El dólar aceleró sobre el final de febrero y se esperan más subas en marzo

Privatización de la vía navegable troncal: tres ofertas y aval de la ONU en la licitación internacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La funcionaria de la intendenta Daniela Rodríguez (de espaldas) junto a los concejales de la oposición terminaron en la vereda chimbera. Ellos se fueron molestos, a ella no la dejaron entrar.
Roces

Escándalo en el Concejo de Chimbas: denuncias de irregularidades y una funcionaria retenida en la puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Te Puede Interesar

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos caras de la película La empleada. video
Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde