Chau al Shimy y el Sancorito: decretan la quiebra de la empresa que producía yogures y postres para SanCor

Decretaron la quiebra de la empresa láctea ARSA, que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. Producían, por ejemplo, las marcas Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs.

En las últimas horas, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor. El juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, fue quien dictó el fallo y dispuso la liquidación final de la empresa y el cierre de sus instalaciones.

Investigación Las fotos de la mujer que se convirtió en la pista paraguaya en la causa Marita Verón

Ubicada en el partido bonaerense de Lincoln, la planta empleaba a 180 personas, mientras otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicado en Córdoba.

Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que llegan a 70.000 comercios de forma semanal.

image

El cierre se da luego de que el concurso preventivo abierto en abril del 2024 haya fracasado, ya que no apareció ningún nombre dispuesto a quedarse con la firma y sostener la producción.

El grupo Vicentin la gestionó hasta hace dos años y medio y contó con la participación de fondos como BAF Capital. Ahora, estaba siendo gestionada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que también manejan La Suipachense, otra empresa láctea.

Al momento de presentarse el concurso, ARSA cargó contra la situación económica de ese entonces del país, en donde la inflación estaba en altos niveles y regían políticas como el control de precios, según detalló.

Sin embargo, desde el sector sostienen que la situación de la empresa se explica por el mal gestionamiento que tuvo a lo largo de los años. En esa línea, el gremio de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fue el que denunció incumplimientos.

image

Los mismo empleados señalaron, además, que cobraban sueldos atrasados e irregulares, y que en los últimos meses se abonó un cuarto del mismo y en efectivo, a pesar de que se hacían jornadas completas.

ARSA elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, entre las que se encontraban las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs, como las más destacadas.

Fuente: NA