jueves 6 de noviembre 2025

Atención

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña

Las autoridades del cruce que une a Mendoza con Chile informaron sobre la medida para advertir a quienes tengan planeado viajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cierran el Paso Cristo Redentor que une a Mendoza con Chile, por mal tiempo en alta montaña.

En las últimas horas, las autoridades informaron sobre el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, debido a malas condiciones climáticas en la zona de alta montaña. La medida regirá desde las 14 horas de este jueves 6 de noviembre, mientras que el corte de barreras en Uspallata comenzará a las 12 horas, según lo comunicó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

El organismo indicó que la decisión responde a inestabilidades meteorológicas que afectan la transitabilidad segura sobre la Ruta Nacional 7, por lo que se resolvió interrumpir el paso de todo tipo de vehículos en ambos sentidos. “El Paso Internacional permanecerá habilitado hasta las 14, con interrupción de la circulación en Uspallata a las 12, para todo tipo de vehículos en ambos sentidos”, detallaron en el comunicado oficial.

Durante la jornada, los responsables del camino evaluarán la evolución del clima para determinar si el paso podrá volver a habilitarse, siempre que las condiciones lo permitan.

Cierre nocturno por mantenimiento

Además del cierre por cuestiones meteorológicas, el corredor binacional tendrá una interrupción adicional este jueves entre las 20 y las 23 horas, debido a trabajos programados de reparación y mantenimiento dentro del túnel internacional.

Personal técnico realizará tareas sobre los sistemas de videovigilancia y conectividad wifi, con el fin de optimizar su funcionamiento. Por razones de seguridad, se dispuso la suspensión total del tránsito vehicular en ambos sentidos durante ese lapso.

Finalizadas las tareas y si las condiciones climáticas lo permiten, el corredor retomará su horario de verano, con funcionamiento las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus viajes con antelación y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer el estado del paso una vez concluidas las intervenciones.

