martes 4 de noviembre 2025

Voz oficial

En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

Actualmente se desarrollan tareas de mantenimiento sobre la traza del camino, a cargo de Vialidad Nacional, con asistencia de Vialidad Provincial “por la falta, en algunas ocasiones, de maquinaria disponible”, dijeron desde el Gobierno local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paso agua negra.jpg

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra, que conecta San Juan con la Región de Coquimbo en Chile, podría concretarse recién a fines de noviembre. Así lo confirmó este martes la ministra de Gobierno, Laura Palma, durante una conferencia de prensa en la que reconoció que, pese a las intenciones iniciales de adelantar la temporada, aún no hay una fecha definida.

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
“No hay fecha, tenemos que trabajarlo a través de Cancillería, pero seguramente a fines de noviembre va a estar abierto”, sostuvo la funcionaria, al ser consultada sobre el cronograma de habilitación del cruce cordillerano.

Palma explicó que actualmente se desarrollan tareas de mantenimiento sobre la traza del camino, a cargo de Vialidad Nacional, con asistencia de Vialidad Provincial “por la falta, en algunas ocasiones, de maquinaria disponible”. Además, advirtió que el clima en la alta montaña será determinante: “Podemos fijar una fecha y que ese día una nevada impida el paso, como ha ocurrido otras veces”.

Del lado chileno, las autoridades aseguran que las obras ya están terminadas y que se encuentran listas para reabrir el paso cuanto antes. Desde la Región de Coquimbo señalaron que la infraestructura vial y el complejo fronterizo están completamente operativos y que solo resta la coordinación formal con Argentina.

"Las obras, al menos de la reparación del camino hasta el límite Chile-Argentina, están terminadas", afirmaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas del país vecino.

En el complejo fronterizo se realizaron mejoras estructurales: se ampliaron dormitorios para el personal, se fortaleció el sistema eléctrico y se incorporó conectividad satelital a través de Starlink Móvil, lo que permitirá mantener la comunicación en zonas de difícil acceso.

Desde Chile sostienen que la apertura temprana es clave para impulsar el turismo y el comercio bilateral. El verano pasado, más de 62.000 personas cruzaron por Agua Negra, en lo que fue la temporada más extensa registrada.

