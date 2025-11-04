En San Juan ya hablan sobre la fecha de apertura del Paso de Agua Negra: cuándo iniciaría la temporada

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra , que conecta San Juan con la Región de Coquimbo en Chile , podría concretarse recién a fines de noviembre. Así lo confirmó este martes la ministra de Gobierno, Laura Palma, durante una conferencia de prensa en la que reconoció que, pese a las intenciones iniciales de adelantar la temporada, aún no hay una fecha definida.

Sueldos y otros temas En San Juan, en su antesala, la paritaria docente se pone caliente

Decisión esperada Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

“No hay fecha, tenemos que trabajarlo a través de Cancillería, pero seguramente a fines de noviembre va a estar abierto”, sostuvo la funcionaria, al ser consultada sobre el cronograma de habilitación del cruce cordillerano.

Palma explicó que actualmente se desarrollan tareas de mantenimiento sobre la traza del camino, a cargo de Vialidad Nacional, con asistencia de Vialidad Provincial “por la falta, en algunas ocasiones, de maquinaria disponible”. Además, advirtió que el clima en la alta montaña será determinante: “Podemos fijar una fecha y que ese día una nevada impida el paso, como ha ocurrido otras veces”.

Del lado chileno, las autoridades aseguran que las obras ya están terminadas y que se encuentran listas para reabrir el paso cuanto antes. Desde la Región de Coquimbo señalaron que la infraestructura vial y el complejo fronterizo están completamente operativos y que solo resta la coordinación formal con Argentina.

“Las obras, al menos de la reparación del camino hasta el límite Chile-Argentina, están terminadas”, afirmaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas del país vecino. “Las obras, al menos de la reparación del camino hasta el límite Chile-Argentina, están terminadas”, afirmaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas del país vecino.

En el complejo fronterizo se realizaron mejoras estructurales: se ampliaron dormitorios para el personal, se fortaleció el sistema eléctrico y se incorporó conectividad satelital a través de Starlink Móvil, lo que permitirá mantener la comunicación en zonas de difícil acceso.

Desde Chile sostienen que la apertura temprana es clave para impulsar el turismo y el comercio bilateral. El verano pasado, más de 62.000 personas cruzaron por Agua Negra, en lo que fue la temporada más extensa registrada.