jueves 6 de noviembre 2025

Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

El herido, que ahora está luchando por su vida, tiene 26 años y se encuentra internado en el Hospital Rawson. El último parte médico brindado por las autoridades es impactante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 07.28.09 (2)

Este miércoles en horas de la siesta hubo un violento siniestro vial en Pocito. Un motociclista, de 26 años, terminó en gravísimo estado tras chocar de atrás a un tractor. La moto terminó aplastada y el conductor en delicado estado de salud.

La persona que iba a bordo de la moto Motomel 110cc fue identificado como Sergio Valentín Reta (26) y tras el siniestro tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Fue internado de urgencia y horas después se conoció las múltiples heridas que habría sufrido.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 07.28.09 (1)

Fuentes del caso le dijeron a este diario que Reta sufrió: politraumatismo grave, hemo neumotórax, hematoma hepático y esplénico, fractura abierta de tórax, fractura costal anterior, fractura de ambas muñecas, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura expuesta de rotula (las tres últimas se desconoce de cual pierna).

Sobre la mecánica del siniestro se supo que ocurrió por calle Vidart entre calles 11 y 12. El tractor lo manejaba Roberto Fernández (62) y circulaba de Norte a Sur. En un momento, alrededor de las 16:00, fue impactado de atrás por la moto.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 07.28.09

La moto quedó aplastada (foto) y el conductor terminó malherido e internado en el hospital. Se desconoce qué le pasó al motociclista instantes previos al siniestro.

El caso recayó en manos del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales N°6.

