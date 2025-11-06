jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Desde la asunción de Sebastián Carbajal, el 10 de diciembre del 2023, echaron o se fueron 15 funcionarios. En promedio, se desvinculó un miembro de la planta política cada un mes y medio.

Por Ana Paula Gremoliche
image

Calingasta volvió a quedar en el centro de la escena por otra baja en su Gabinete. Esta vez se trata de la directora de Acción Social, Elba Carbajal, quien habría sido apartada de su cargo este jueves, después de estar solo cuatro meses al mando de la cartera. Con su salida, ya suman 15 los funcionarios que dejaron el equipo municipal desde que Sebastián Carbajal asumió la intendencia el 10 de diciembre de 2023. En casi 23 meses de gestión, el municipio registra una renuncia o despido cada mes y medio.

Lee además
Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Reunión

Luego de la reactivación de Casposo, en Calingasta los proveedores mineros piden reordenamiento del tránsito
una empresa sanjuanina alerto a los vecinos de calingasta por presuntas estafas en su nombre
A tener en cuenta

Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre

El municipio dio a conocer la baja a través de sus redes sociales, con una imagen del intendente y la nueva directora de Acción Social, Elizabeth Herrera. "Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa orientada a fortalecer la funcionalidad, la transparencia y la sensibilidad en la atención con la comunidad. Renovarse es trabajar en la búsqueda permanente por la funcionalidad", plantea el comunicado.

Esta baja es la décimo quinta desde diciembre del 2023.Carlos Perelló, a cargo de Obras y Servicios; Daniel Anes, responsable de Hacienda; Carlos Rivero, al frente de Cultura; Edgardo Aballay, de Agricultura; Óscar Gallardo y Marco Licciardi, de Minería; Carlos Cortéz, delegado en Barreal; Javier Sierra, de Administración; Daniel Roco, de Prensa y Protocolo; José Luis Aballay y Joel Aguilera, del área de Obras; Nicolás Segovia, de Ganadería; Mauro Olivera, de Turismo y Cultura; y Silvana Pizarro, de Acción Social, completan las otras 15 dimisiones del gabinete en el Ejecutivo departamental.

Del gabinete original, solo quedan "en pie" dos funcionarios: el director de Deportes, Carlos Valdebenite y el secretario de Gobierno, Andrés Escuela, a quien muchos exfuncionarios señalan como "el intendente tras las sombras".

Una cartera que duró meses sin titular

El pasado 10 de octubre, el municipio de Calingasta anunció la designación de Julio Dávila como nuevo secretario de Minería. La cartera llevaba más de seis meses acéfala, ya que en abril había renunciado Marcos Licciardi. Anteriormente, estuvo al frente Oscar Gallardo.

Temas
Seguí leyendo

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Potrero y cuna de talentos: el club que nació en el '86, lleva los colores de River y se sostiene por el amor de los hinchas islanos

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Teoría made in Calingasta: la incidencia de los "votos gendarme"

Qué pasó con los pedidos de informe sobre el avión norteamericano que aterrizó en la Pampa del Leoncito

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El radiotelescopio chino, ubicado en Calingasta.
Escenario

Para salvar el radiotelescopio chino en San Juan, la UNSJ pide al Gobierno Provincial que intervenga ante Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años