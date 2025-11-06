Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Calingasta volvió a quedar en el centro de la escena por otra baja en su Gabinete. Esta vez se trata de la directora de Acción Social, Elba Carbajal, quien habría sido apartada de su cargo este jueves, después de estar solo cuatro meses al mando de la cartera. Con su salida, ya suman 15 los funcionarios que dejaron el equipo municipal desde que Sebastián Carbajal asumió la intendencia el 10 de diciembre de 2023. En casi 23 meses de gestión, el municipio registra una renuncia o despido cada mes y medio.

A tener en cuenta Una empresa sanjuanina alertó a los vecinos de Calingasta por presuntas estafas en su nombre

El municipio dio a conocer la baja a través de sus redes sociales, con una imagen del intendente y la nueva directora de Acción Social, Elizabeth Herrera. "Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa orientada a fortalecer la funcionalidad, la transparencia y la sensibilidad en la atención con la comunidad. Renovarse es trabajar en la búsqueda permanente por la funcionalidad", plantea el comunicado.

Esta baja es la décimo quinta desde diciembre del 2023.Carlos Perelló, a cargo de Obras y Servicios; Daniel Anes, responsable de Hacienda; Carlos Rivero, al frente de Cultura; Edgardo Aballay, de Agricultura; Óscar Gallardo y Marco Licciardi, de Minería; Carlos Cortéz, delegado en Barreal; Javier Sierra, de Administración; Daniel Roco, de Prensa y Protocolo; José Luis Aballay y Joel Aguilera, del área de Obras; Nicolás Segovia, de Ganadería; Mauro Olivera, de Turismo y Cultura; y Silvana Pizarro, de Acción Social, completan las otras 15 dimisiones del gabinete en el Ejecutivo departamental.

Del gabinete original, solo quedan "en pie" dos funcionarios: el director de Deportes, Carlos Valdebenite y el secretario de Gobierno, Andrés Escuela, a quien muchos exfuncionarios señalan como "el intendente tras las sombras".

Una cartera que duró meses sin titular

El pasado 10 de octubre, el municipio de Calingasta anunció la designación de Julio Dávila como nuevo secretario de Minería. La cartera llevaba más de seis meses acéfala, ya que en abril había renunciado Marcos Licciardi. Anteriormente, estuvo al frente Oscar Gallardo.