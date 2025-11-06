jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pase

Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios

Con este cambio y otros, el bloque libertario aspira a llegar a los 90 diputados propios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La diputada nacional cordobesa Belén Avico, oriunda de Río Cuarto, se sumó al bloque que encabeza su comprovinciano Gabriel Bornoroni, dejando al PRO sin representación cordobesa en la Cámara de Diputados. El movimiento refleja con claridad la crisis interna que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri.

Lee además
dirigentes del pro se suman a la idea de macri, sobre un candidato propio en 2027
Estrategia

Dirigentes del PRO se suman a la idea de Macri, sobre un candidato propio en 2027
bullrich rompe el pro y se lleva 7 diputados nacionales a la libertad avanza
Conflicto

Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza

El traspaso de Belén Avico al espacio libertario quedó registrado en una fotografía junto a Bornoroni y Gonzalo Roca —cabeza de lista en la provincia— tomada en las oficinas del Congreso. Con esta incorporación, el oficialismo contará desde diciembre con 88 diputados propios, superando el tercio necesario para avanzar con iniciativas legislativas, y no descarta nuevas adhesiones en los próximos días.

image

“Continuamos consolidando la fuerza del presidente Javier Milei en el Parlamento”, expresó Bornoroni al darle la bienvenida a Avico, una dirigente de perfil bajo que durante los últimos dos años mantuvo una alineación total con la gestión nacional. La negociación para su ingreso se cerró hace dos jornadas, aunque recién este jueves se oficializó públicamente.

Temas
Seguí leyendo

Macri volvió a criticar a Milei: "...se hace muy difícil"

Macri: "El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan, hay que tener más empatía"

Tras las elecciones de octubre, evangélicos toman más poder en el Congreso

Con Chiconi incluido, Milei convocó a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza a una reunión

Macri y Milei se reunirán para negociar la conformación de un interbloque en el Congreso

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto de LLA

Santilli se sube a la victoria en Buenos Aires, y quiere ser gobernador

El gobierno tiene listas para enviar al Congreso en diciembre las reformas laboral y tributaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entre continuidad y renovacion: los tres aspirantes a fiscal general expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el Chaveta y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su compañera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Te Puede Interesar

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado, en el ojo de la tormenta. 
De la gloria al escándalo

Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Campamento luminoso, un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología
Educación

"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan