Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios

La diputada nacional cordobesa Belén Avico, oriunda de Río Cuarto, se sumó al bloque que encabeza su comprovinciano Gabriel Bornoroni, dejando al PRO sin representación cordobesa en la Cámara de Diputados. El movimiento refleja con claridad la crisis interna que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri.

El traspaso de Belén Avico al espacio libertario quedó registrado en una fotografía junto a Bornoroni y Gonzalo Roca —cabeza de lista en la provincia— tomada en las oficinas del Congreso. Con esta incorporación, el oficialismo contará desde diciembre con 88 diputados propios, superando el tercio necesario para avanzar con iniciativas legislativas, y no descarta nuevas adhesiones en los próximos días.

image “Continuamos consolidando la fuerza del presidente Javier Milei en el Parlamento”, expresó Bornoroni al darle la bienvenida a Avico, una dirigente de perfil bajo que durante los últimos dos años mantuvo una alineación total con la gestión nacional. La negociación para su ingreso se cerró hace dos jornadas, aunque recién este jueves se oficializó públicamente.

