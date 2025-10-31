Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza

Cinco días después de las recientes elecciones legislativas, el PRO sufrió una fractura significativa en la Cámara de Diputados. Siete legisladores nacionales que responden a Patricia Bullrich confirmaron este viernes que abandonarán el bloque que preside Cristian Ritondo para integrarse a La Libertad Avanza (LLA). Esta decisión no solo representa el primer reacomodamiento importante dentro de la oposición tras los comicios, sino que también consolida el vínculo político entre Bullrich, ministra de Seguridad, y el presidente Javier Milei.

La ruptura del bloque macrista, que quedará reducido a 17 integrantes, se produce en un momento sensible, horas antes de un encuentro entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri en Olivos.

Quiénes son los diputados que acompañan a Bullrich

El grupo que formalizó su pase a LLA está compuesto por siete legisladores, en su mayoría figuras con mandato vigente y dos electos recientemente, todos alineados con la Ministra de Seguridad:

Damián Arabia (quien coordinó el movimiento y fue el primero en marcar la necesidad de robustecer el espacio).

Sabrina Ajmechet .

. Laura Rodríguez Machado .

. Silvana Giudici .

. Patricia Vázquez .

. María Luisa González Estevarena (Marilú) (electa).

(electa). Carlos Almenda (electo).

Señalan que, de confirmarse la asunción de Lorena Petrovich (funcionaria del Ministerio de Seguridad y cercana a Bullrich) en reemplazo de Silvia Lospennato, el bullrichismo podría alcanzar las ocho bancas en la Cámara.

El impacto político y la pérdida de poder negociador del PRO

La decisión de Bullrich de llevarse a sus diputados tiene un impacto directo en el poder de negociación del PRO. Un dirigente cercano a la ministra graficó que el movimiento fue un "error estratégico" por parte de Macri al haber expulsado a Arabia, lo que ahora implica que no puede contarlos para su negociación.

Anteriormente, Mauricio Macri utilizó la figura del bloque completo (35 miembros) para negociar sus intereses, principalmente en la Provincia de Buenos Aires o Capital Federal, dejando "nada para el interior". Ahora, con la salida de los siete (ocho) diputados, el PRO pierde representatividad y se complica la cohesión interna, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo del espacio. La bancada macrista, que iba a contar con 24 miembros a partir de diciembre, se ve severamente mermada.

Además del debilitamiento del PRO, la jugada se interpreta como un golpe estratégico: Bullrich busca asegurar la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja, intentando evitar el ascenso de Cristian Ritondo, una movida que iría en contra de la idea de Santiago Caputo de correr al riojano.

El trasfondo de la tensión: Macri vs. Bullrich

La fractura pone de manifiesto las diferencias internas entre Bullrich y Macri, líder formal del partido.

Los diputados que se van ya venían actuando como aliados de LLA en las votaciones más relevantes del Congreso, pero mantuvieron sus bancas dentro del PRO para "evitar tensiones" antes de las elecciones. Fuentes cercanas a Bullrich indicaron que la decisión de romper se tomó en línea con el "contundente triunfo del domingo" y con el objetivo de "fortalecer el espacio del cambio desde adentro del Gobierno". Silvana Giudici defendió públicamente la decisión, sosteniendo que el PRO no debe ser oposición de LLA, especialmente después de ganar en alianza en los distritos más importantes.

Las tensiones se agravaron por varios factores:

La Expulsión de Arabia: Damián Arabia, mano derecha de la ministra, fue expulsado del cargo de vicepresidente segundo del PRO por Macri a fines de agosto, alegando "inasistencias reiteradas". Informalmente, la salida se debió a su cercanía con los libertarios. Bullrich se mostró enojada con este "error estratégico".

Damián Arabia, mano derecha de la ministra, fue expulsado del cargo de vicepresidente segundo del PRO por Macri a fines de agosto, alegando "inasistencias reiteradas". Informalmente, la salida se debió a su cercanía con los libertarios. Bullrich se mostró enojada con este "error estratégico". Disputa por el Liderazgo y 2027: La declaración reciente de Macri de que el PRO "tendrá un candidato presidencial en 2027" generó ruido y pudo haber acelerado la salida. Desde el bullrichismo, aseguran que la ministra afirma: "Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri".

Se confirmó que los diputados salientes actuarán como un subbloque dentro de La Libertad Avanza, articulándose con el oficialismo, señalando que LLA "hoy es un partido nacional consolidado" y su responsabilidad es acompañar ese proceso en el Congreso.