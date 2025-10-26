lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

Bullrich ganó por amplia mayoría en CABA, LLA se quedó con dos bancas en el Senado y 7 de 13 en Diputados

La ministra de Seguridad de la Nación consolidó su liderazgo en la Ciudad y posiciona a La Libertad Avanza como fuerza dominante en el Congreso porteño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patricia bullrich

La Libertad Avanza se impuso con contundencia en la Ciudad de Buenos Aires y logró un resultado histórico que supera todas las expectativas del oficialismo. La lista encabezada por Patricia Bullrich obtuvo más del 50% de los votos en la categoría Senado, asegurándose las dos bancas por la mayoría, mientras que en Diputados consiguió 7 de los 13 escaños que otorga el distrito.

Lee además
lla en san juan: el objetivo de minima cumplido y la afirmacion de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
para el gobierno local, una eleccion incomoda y el desafio de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

Con el 92% de las mesas escrutadas, Bullrich sumó casi 785 mil votos (50,41%) y será acompañada por el economista Agustín Monteverde en la cámara alta. En segundo lugar, Fuerza Patria quedó muy por debajo, con el 30,53%, logrando la banca por la minoría que ocupará Mariano Recalde.

En Diputados nacionales, la lista encabezada por Alejandro Fargosi cosechó 725 mil votos, un 47,41%, lo que le permitió quedarse con 7 bancas. Junto a Fargosi ingresarán Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajchemet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone. Fuerza Patria obtuvo cuatro escaños, el Frente de Izquierda uno (Myriam Bregman) y Ciudadanos Unidos quedó afuera, mientras que Ricardo López Murphy no logró renovar su banca.

Bullrich votó esta mañana en una escuela de Palermo, rodeada de un fuerte operativo de seguridad. “El lunes va a ser un día tranquilo, tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio”, aseguró al salir del lugar de votación. Por la tarde, mantuvo una reunión reservada con su equipo de campaña, en la que participaron Juan Pablo Arenaza y Cristian Larsen, entre otros.

Con este triunfo, la ministra de Seguridad se perfila como una de las principales figuras para la disputa por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027. Su histórica trayectoria política incluye haber sido diputada, ministra en distintos gobiernos, jefa de campaña de Elisa Carrió y finalmente alineada al PRO bajo la presidencia de Mauricio Macri.

La llegada de Bullrich al Senado, prevista en un mes y medio, plantea escenarios de poder tanto dentro de La Libertad Avanza como frente a otras fuerzas políticas. Algunos especulan que podría asumir la conducción de la bancada libertaria o incluso la presidencia provisional del Senado, en reemplazo de Bartolomé Abdala.

Temas
Seguí leyendo

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Así quedó el mapa electoral en el país, con una mayoría violeta

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, como y donde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos