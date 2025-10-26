Bullrich ganó por amplia mayoría en CABA, LLA se quedó con dos bancas en el Senado y 7 de 13 en Diputados

La Libertad Avanza se impuso con contundencia en la Ciudad de Buenos Aires y logró un resultado histórico que supera todas las expectativas del oficialismo. La lista encabezada por Patricia Bullrich obtuvo más del 50% de los votos en la categoría Senado, asegurándose las dos bancas por la mayoría, mientras que en Diputados consiguió 7 de los 13 escaños que otorga el distrito.

Con el 92% de las mesas escrutadas, Bullrich sumó casi 785 mil votos (50,41%) y será acompañada por el economista Agustín Monteverde en la cámara alta. En segundo lugar, Fuerza Patria quedó muy por debajo, con el 30,53%, logrando la banca por la minoría que ocupará Mariano Recalde.

En Diputados nacionales, la lista encabezada por Alejandro Fargosi cosechó 725 mil votos, un 47,41%, lo que le permitió quedarse con 7 bancas. Junto a Fargosi ingresarán Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajchemet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone. Fuerza Patria obtuvo cuatro escaños, el Frente de Izquierda uno (Myriam Bregman) y Ciudadanos Unidos quedó afuera, mientras que Ricardo López Murphy no logró renovar su banca.

Bullrich votó esta mañana en una escuela de Palermo, rodeada de un fuerte operativo de seguridad. “El lunes va a ser un día tranquilo, tenemos que lograr que en estos dos años se profundice el cambio”, aseguró al salir del lugar de votación. Por la tarde, mantuvo una reunión reservada con su equipo de campaña, en la que participaron Juan Pablo Arenaza y Cristian Larsen, entre otros.

Con este triunfo, la ministra de Seguridad se perfila como una de las principales figuras para la disputa por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027. Su histórica trayectoria política incluye haber sido diputada, ministra en distintos gobiernos, jefa de campaña de Elisa Carrió y finalmente alineada al PRO bajo la presidencia de Mauricio Macri.

La llegada de Bullrich al Senado, prevista en un mes y medio, plantea escenarios de poder tanto dentro de La Libertad Avanza como frente a otras fuerzas políticas. Algunos especulan que podría asumir la conducción de la bancada libertaria o incluso la presidencia provisional del Senado, en reemplazo de Bartolomé Abdala.