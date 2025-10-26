domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Nueve frentes se disputan tres bancas en la Cámara baja nacional. En la nota, los titurales de los espacios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un total de nueve espacios compiten por obtener tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. A continuación, los titulares de todos los frentes:

Frente Por San Juan

  • Fabián Martín
  • Laura Palma
  • Federico Rizo

Fuerza San Juan

  • Cristian Andino
  • Romina Rosas
  • Fabián Gramajo

La Libertad Avanza

  • Abel Chiconi
  • Mariano Tejada
  • Juan Sancassani

Provincias Unidas

  • Emilio Baistrocchi
  • Paola Díaz
  • Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

  • Gastón Briozzo
  • Nery Mingolla
  • Raúl Horacio Moreno

Evolución Liberal

  • Sergio Vallejos
  • Noelia Herrera
  • Héctor Bastías

Partido Libertario

  • Yolanda Agüero
  • Manuel Alejandro Galdeano
  • Nancy Bárbara Illanes

Cruzada Renovadora

  • Alfredo Avelín Nollens
  • Carmen Chimino
  • Alejandro Gómez

Frente de Izquierda

  • Cristian Jurado
  • Gloria Cimino
  • Lucas Casciaro
