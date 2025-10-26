domingo 26 de octubre 2025

Elecciones

"Tuve que cantarle mi voto al presidente de mesa": el fuerte enojo de la ciclista paralímpica Majo Quiroga

La ciclista paralímpica sanjuanina denunció la falta de accesibilidad en las nuevas boletas durante los comicios nacionales. "Sin la ayuda de la presidenta de mesa es imposible votar", expresó con enojo tras sufragar en Albardón.

Por Antonella Letizia
Majo Quiroga

Por primera vez en unas elecciones nacionales, los argentinos votaron este 26 de octubre con la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias. Pero la experiencia no fue igual para todos. La sanjuanina María José Quiroga le comentó a Tiempo de San Juan su enojo.

En San Juan, la ciclista paralímpica Majo Quiroga contó su profunda frustración luego de emitir su voto en la Escuela Provincia de Jujuy, en Albardón. "En primer lugar, accesibilidad, cero. Si no tenés toda la ayuda de la presidenta de mesa es imposible votar. Lo único que hago es decir a quién quiero votar, nada más, porque ni siquiera puedo tocar el voto", relató.

Majo explicó que no pudo firmar ni doblar la boleta por su cuenta: "No puedo poner la firma, imposible, y doblarlo menos porque cómo voy a saber dónde está su firma. Me siento bien por haber emitido el voto como ciudadana, pero siento indignación y enojo porque no puede ser que esto no evolucione. Al contrario, estamos involucionando".

La deportista de la Selección Argentina lamentó que San Juan no cuente con boletas en braille, como sí sucede en otras provincias: "Lástima que San Juan no pudo tener la boleta en braille como la tiene Buenos Aires, que con esa boleta al menos te marca los cuadros. Ellos te dan un margen para poder marcar. Realmente, una involución total".

Además, señaló la "falta de privacidad" en el nuevo sistema: "Tampoco tenés privacidad, porque al no haber un cuarto oscuro tenés que decirle en secreto, muy secreto, a quién querés votar. No fue una linda experiencia para nada".

Finalmente, recordó con nostalgia el sistema anterior: "Me quedo con los votos de antes. Yo podía llevar el voto, y de acuerdo con la textura de cada papel ya te dabas cuenta a qué pertenecía cada uno. En cambio, esto al ser una boleta única no la podés llevar porque te la dan ahí. No hay plantilla braille que te ayude a señalar, eso lo hace directamente el presidente de mesa, y es muy frustrante no poder plasmar tu voto como tiene que ser. Estoy muy enojada", cerró.

