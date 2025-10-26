"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

"Es súper fácil, en el otro tenías que estar buscando las boletas, en esta solo marcás la cruz y ya venís con la idea de a quién vas a votar", contó una vecina de Capital tras salir de emitir su voto en la Escuela Normal Superior Sarmiento. Lo cierto es que esta nueva modalidad fue nuevo para todos y quienes más lo sintieron fueron los adultos mayores, quienes le dieron el visto bueno.

La jornada electoral de este 26 de octubre marcó un cambio histórico en la forma de votar en la Argentina. Por primera vez, el sistema de Boleta Única de Papel reemplazó a las tradicionales boletas partidarias. La experiencia, según los votantes sanjuaninos, fue positiva y ágil.

Juan y Rosa, de Chimbas, coincidieron en que el proceso fue más rápido y ordenado: "Nosotros ya no tendríamos que votar, pero es un deber, una obligación. El voto es nuestra única oportunidad. El país está mal y hay que votar".

En distintas escuelas de San Juan se repitió la misma sensación: filas cortas, votaciones rápidas y un aire de curiosidad por el nuevo formato en el que se debía votar en el mismo cuarto de la mesa, pero detrás de un box. Ante eso, los sanjuaninos también destacaron que el sistema evita el robo o faltante de boletas y reduce la confusión.