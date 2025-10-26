domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pulgar arriba

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

Por primera vez en unas elecciones nacionales, los argentinos votaron con la Boleta Única de Papel (BUP). En San Juan, los vecinos de Capital destacaron la simplicidad y rapidez del nuevo sistema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Es súper fácil, en el otro tenías que estar buscando las boletas, en esta solo marcás la cruz y ya venís con la idea de a quién vas a votar", contó una vecina de Capital tras salir de emitir su voto en la Escuela Normal Superior Sarmiento. Lo cierto es que esta nueva modalidad fue nuevo para todos y quienes más lo sintieron fueron los adultos mayores, quienes le dieron el visto bueno.

Lee además
san juan vota: segui el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
Facundo Cereceda y Bernardo Sánchez Bataller, de La Ruta del Emprendedor.
Historias

Los amigos que unieron sus profesiones para mostrar a los emprendedores sanjuaninos

La jornada electoral de este 26 de octubre marcó un cambio histórico en la forma de votar en la Argentina. Por primera vez, el sistema de Boleta Única de Papel reemplazó a las tradicionales boletas partidarias. La experiencia, según los votantes sanjuaninos, fue positiva y ágil.

Juan y Rosa, de Chimbas, coincidieron en que el proceso fue más rápido y ordenado: "Nosotros ya no tendríamos que votar, pero es un deber, una obligación. El voto es nuestra única oportunidad. El país está mal y hay que votar".

En distintas escuelas de San Juan se repitió la misma sensación: filas cortas, votaciones rápidas y un aire de curiosidad por el nuevo formato en el que se debía votar en el mismo cuarto de la mesa, pero detrás de un box. Ante eso, los sanjuaninos también destacaron que el sistema evita el robo o faltante de boletas y reduce la confusión.

Temas
Seguí leyendo

Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

Tres pilotos sanjuaninos correrán en el Roberto Mouras de La Plata

Cómo siguen los deportistas sanjuaninos que protagonizaron un siniestro vial en Capital

Dos sanjuaninos, ganadores de premios del Quini 6 este finde: los números de la suerte

Los deportistas sanjuaninos que son virales por un divertido video

Karatecas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional de Mendoza

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Poyoyo, el emprendimiento cristiano que alimentó a los sanjuaninos en el domingo electoral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan vota: estreno de la boleta unica y renovacion de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"