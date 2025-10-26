San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Live Blog Post

Así es la Boleta Única Papel, la flamante novedad en San Juan

Respecto del formato de la boleta, en la parte superior aparecen los nombres de las distintas agrupaciones con sus logos característicos.

image

¿Cómo se vota? Debajo de cada una de las denominaciones de los frentes, se puede ver el cuadrado en blanco en el que el elector debe marcar su elección con una cruz o tilde y debajo de él, la foto de los candidatos, en el que aparecen únicamente los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente.

Qué pasa si alguien se equivoca al marcar

Según explicaron desde la Secretaría Electoral, en ese caso se debe advertir sobre la situación a la autoridad de mesa, quien entregará una boleta nueva firmada y la anterior será declarada como reemplazada, colocándola en un sobre especial.