lunes 27 de octubre 2025
San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Este 26 de octubre, los sanjuaninos eligieron la renovación de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, obtenidas por el orreguismo, el peronismo y La Libertad Avanza. En la nota, el paso a paso de los datos más importante de la jornada democrática.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Domingo electoral en San Juan. Este 26 de octubre, la provincia votó a los representantes políticos que ocuparán las tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Finalmente, habrá un representante del orreguismo, un peronista y otro de La Libertad Avanza.

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Abel Chiconi se convirtió en diputado nacional con el 26% de los votos, y la lectura de José Peluc, líder del mileísmo en la provincia, fue que se triunfó por haberle quitado uno de los legisladores al peronismo. Sin embargo, en medio de fervientes festejos por parte de la militancia, el también diputado nacional invitó a todos a hacer una autocrítica.

Fabián Martín: "La verdad, es que ha sido una elección nacional"

Después de haberse conocido los resultados de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, en las que resultaron electos Cristian Andino (Fuerza San Juan), Fabián Martín (Por San Juan) y Abel Chiconi (La Libertad Avanza), el actual Vicegobernador de la provincia ofreció su análisis y aseguró: “La verdad, es que ha sido una elección nacional”.

“El Partido Justicialista ha sacado 33 por ciento, más o menos; nosotros otro 30 por ciento; y La Libertad Avanza cerca del 25 por ciento. La verdad que ha sido una elección nacional. En provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre pasado, el justicialismo lograba una victoria rotunda por 14 puntos y hoy, La Libertad Avanza, iría ganando o habría ganado por un punto, lo que significa que realmente la gente sabe diferenciar, entre elecciones provinciales y elecciones nacionales. Lo importante es que nosotros hemos cumplido el propósito de mantener el diputado nacional”, aseguró Martín en rueda de prensa desde la sede del partido.

Cómo les fue a los caciques del orreguismo en sus tierras

Dentro de la jugada del orreguismo para las legislativas de este 26 de octubre hay 4 distritos que se la jugaban más que los otros. Son los que tienen desde 2023 intendentes del palo, los que conforman el llamado Eje Libertador (por la famosa avenida), una línea imaginaria de poder que une tres de los cinco departamentos del Gran San Juan, incluyendo la Capital, trofeo si los hay para Orrego, al arrebatársela hace dos años al PJ luego de dominarla por 16 años seguidos.

Con porcentajes significativos -41,49% en Santa Lucía, 38,35% en Rivadavia y 36,83% en Sarmiento-, el oficialismo no solo sumó votos para la contienda nacional, sino que también fortaleció su proyección territorial de cara al 2027. Los intendentes orreguistas acompañaron activamente la campaña, coordinando actividades y caminatas por barrios, mientras que los resultados individuales de candidatos como Laciar, Miodowsky y Castro muestran un crecimiento respecto a 2023, consolidando tanto la estrategia de X San Juan como el impulso personal de cada líder local. Al mismo tiempo, Kanky Orrego, pese a no poder aspirar a la reelección, mantiene relevancia política para futuros roles en el proyecto provincial.

Cristian Andino, tras el triunfo: "Cuando el PJ trabaja en unidad, se ve en los resultados"

Con más del 34% de los votos, Cristian Andino se consagró como diputado nacional por Fuerza San Juan, en una elección que, según destacó, refleja la unidad del Partido Justicialista en la provincia.

“Es una patriada que hemos llevado adelante con mucho esfuerzo. Cada uno de los intendentes se lo jugó y puso todo. Antes que candidatos, somos todos militantes, y fuimos con mucha convicción, pocos recursos, pero convencidos”, afirmó Andino durante los festejos en la sede del PJ local.

Chimbas, Rawson, Pocito y San Martín, los bastiones peronistas con buenos resultados y superando las marcas de la elección anterior

Conocidos los resultados oficiales de las Elecciones 2025 en San Juan, que dividieron las bancas disponibles entre tres partidos, quedó un punto claro: los municipios considerados como los principales bastiones del Partido Justicialista sanjuanino pasaron la prueba y lograron mantener el apoyo de los vecinos de sus departamentos.

Tanto en Chimbas como en Rawson, Pocito y San Martín ganó el frente del PJ, Fuerza San Juan, y en todos los casos con una cantidad de votos superior a la de las elecciones de 2023, cuando disputaron sus intendencias. En el grupo, el único en el que el frente de color celeste no resultó victorioso fue Caucete, donde quedó en primer lugar el frente Por San Juan, liderado por el gobernador Marcelo Orrego, aunque por una escasa diferencia.

Fiesta en el PJ tras el resultado electoral

Con la presencia del ex gobernador José Luis Gioja y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, se festejaron los resultados obtenidos en la sede del peronismo en San Juan.

"Significa que el justicialismo está vigente, significa que hay un pensamiento que tiene que ver con el progreso en San Juan, significa que hemos tenido buenos candidatos, significa que el pueblo de San Juan no olvida un montón de cosas. Lo que hay que hacer ahora es no creérsela, es asumir responsabilidades, es muy humilde", dijo Gioja.

Marcelo Orrego: "Es una elección difícil de leer"

El Gobernador de San Juan se expresó ante la militancia al conocerse los resultados de las legislativas 2025 en las que la lista orreguista salió segunda en la provincia, tras el Partido Justicialista. Así, logró una de las tres bancas en juego entrando Fabián Martín al Congreso.

"Ha sido una elección donde pusimos todo el esfuerzo, hemos conservado un legislador nacional", destacó Orrego. "Quiero decirles que estoy sumamente orgulloso de estos candidatos que pusieron alma, corazón y vida", dijo ante los presentes.

Orrego dio cuenta de un escenario nacional en que La Libertad Avanza obtuvo buenos resultados. Y adjudicó los resultados provinciales a la realidad nacional. "Pasaron muchísimas cosas, en Corrientes hace poco ganaba el gobernador y en Buenos Aires también ganaban y hoy gana LLA, es una elección difícil de leer", expresó el mandatario.

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrán un diputado nacional

Datos similares a las pasadas elecciones nacionales en San Juan. Al igual que en 2023, hubo escenario de tercios en la provincia y los mismos frentes tendrán una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con el 98,48% de las mesas escrutadas -1.815 de 1.843- y el 98,46% del padrón provincial contabilizado, Fuerza San Juan se quedó con el primer lugar, obteniendo el 34,42% de los votos, equivalentes a 145.142 sufragios. Le siguió X San Juan, con 31,05% y 131.158 votos, mientras que La Libertad Avanza alcanzó el 26,00% y 109.825 votos.

De esta forma, Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi serán los próximos diputados nacionales por San Juan. Ellos acompañarán a los legisladores electos en 2023: la orreguista Nancy Picón, el libertario José Peluc y el peronista Jorge “Koki” Chica, consolidando un escenario prácticamente idéntico al de hace dos años.

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

  • Quienes no votaron y no justificaron su ausencia podían recibir entre $50 y $500, según la cantidad de veces que faltaran.
  • Tras 60 días hábiles, los infractores ingresaban al Registro de Infractores al Deber de Votar.
  • Figurar en el registro podía impedir ocupar cargos públicos por 3 años y realizar ciertos trámites por 1 año.
  • Se debía presentar un justificativo en la comisaría y entregarlo al Juzgado Federal o Cámara Nacional Electoral dentro de los 60 días.
  • El pago se realizaba en la secretaría electoral de cada distrito, y el juez informaba la regularización.
  • Estaban exentos menores de 18, mayores de 70, jueces, enfermos, quienes estuvieran lejos de su distrito o trabajaran en servicios esenciales.
Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo

Tras emitir su voto en la histórica jornada del debut de la Boleta Única de Papel, el Parque de Mayo se convirtió en el punto de encuentro de familias sanjuaninas que decidieron esperar los resultados al aire libre. Con mate en mano y acompañados por amigos y familiares, los sanjuaninos disfrutaron de una jornada soleada y agradable, aprovechando el espacio público para compartir y comentar la experiencia de votar.

La escena reflejó un clima de tranquilidad, donde niños jugaban, adultos conversaban sobre la elección y muchos coincidieron en que la nueva modalidad de votación fue “rápida y sencilla”. La combinación de participación cívica y recreación al aire libre transformó al parque en un escenario de encuentro social, más allá de la jornada electoral.

Denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

La histórica jornada en la que la provincia estrenó la Boleta Única de Papel (BUP) transcurrió con normalidad y con denuncias mínimas, según informó Pablo Quiroz, secretario Electoral. El foco principal de las presentaciones recibidas estuvo relacionado con la lapicera utilizada para marcar los votos, aunque ninguna situación comprometió la transparencia del escrutinio.

Quiroz explicó que se registraron cuatro o cinco denuncias de particulares, todas de baja relevancia. “Ninguna es de gravedad ni pone en riesgo el desarrollo del escrutinio, que es la tarea central de las autoridades de mesa”, señaló. Entre las denuncias, mencionó algunas relacionadas con el funcionamiento de la birome que utilizaban, si era del color habilitado para marcar y alguna que otra duda con eso, pero aclaró que no se recibieron presentaciones formales sobre irregularidades mayores.

Durante la jornada también se difundió un hecho anecdótico: un presidente de mesa habría ingresado a un baño con la urna, escoltado por un gendarme. Sin embargo, Delgado aclaró que no hubo denuncias formales en ese sentido, y que cualquier constancia será evaluada conforme a la documentación que llegue a los tribunales electorales.

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan registraron una participación del 71% del padrón, una cifra superior a la media nacional, que fue del 66%. Sin embargo, este porcentaje marca el nivel de concurrencia más bajo en elecciones de medio término en la provincia en al menos las últimas dos décadas. Según datos del Tribunal Electoral, 620.823 sanjuaninos estuvieron habilitados para votar en 1.843 mesas distribuidas en 241 establecimientos de los 19 departamentos y 145 circuitos electorales.

El registro de este año se asemeja al de 2005, cuando la participación fue del 71,65% con 419.015 electores habilitados, y el 94,21% de los votos resultó positivo. En elecciones posteriores, el nivel de participación mostró variaciones: en 2009 alcanzó el 73,33%, en 2013 subió al 82,11% —uno de los picos más altos—, y en 2017 fue del 78,92%, con una particularidad: los votos en blanco superaron a los nulos.

La elección más convocante de los últimos veinte años fue la de 2021, con un 73,09% de asistencia sobre 584.934 electores registrados. En ese proceso, el 96% de los sufragios fueron positivos. En comparación, los comicios de 2025 confirman una tendencia descendente en la participación electoral.

Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

A las 18 horas finalizó la votación en San Juan. El organismo confirmó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes en ninguna escuela de la provincia, indicaron desde la Secretaría Electoral.

A comparación de las elecciones de medio término anteriores, la participación cayó. En 2021 fue del 73,09%. Con respecto al balojate, la última a nivel nacional, también descendió. Para la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa concurrió un 77,41% del electorado.

A una hora y media del cierre de las elecciones, en San Juan votó el 57% del padrón

Desde el Tribunal Electoral de San Juan anunciaron, cerca de las 16.30, que en la Provincia había ejercido su derecho a voto el 57% de los habilitados en el padrón oficial. La expectativa es saber cuál será el porcentaje final de la participación de los sanjuaninos

Durante el mediodía, un tercio del padrón votó en San Juan

El proceso electoral en San Juan avanza con normalidad y buena participación. Según informó el Tribunal Electoral provincial, hacia el mediodía de este domingo ya había votado el 33% del padrón, mostrando un incremento significativo respecto a las primeras horas de la jornada.

Más temprano, el Tribunal -integrado por su presidente Pablo Quiróz y los miembros Adrián García Nieto y Fernando Alcaraz- había comunicado que antes de las 11 ya había sufragado el 13% de los sanjuaninos habilitados. En conferencia de prensa desde la Secretaría Electoral, Quiróz destacó que “no se reportó ningún incidente en ninguna escuela”, describiendo un desarrollo “tranquilo y ordenado” en toda la provincia.

Las autoridades adelantaron que los primeros resultados oficiales comenzarán a publicarse a partir de las 21 horas, una vez finalizado el escrutinio en las distintas mesas de votación.

Así votaron los principales candidatos de cuatro frentes en San Juan

En una jornada marcada por la calma y la participación ciudadana, los principales candidatos a diputados nacionales de San Juan cumplieron con su deber cívico y dejaron sus impresiones sobre las Elecciones Legislativas 2025.

Yolanda Agüero, del Partido Libertario, votó en la escuela Candelaria Godoy, en Rawson. La candidata llamó a revisar con atención las boletas al señalar que “muchos jóvenes confunden Partido Libertario con Libertad Avanza”. Además, destacó “el valor de poder elegir” y calificó el momento como “único y valioso”.

Desde la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens emitió su voto en la escuela Obreros del Porvenir. “Me pone feliz que estemos en democracia. Fue una campaña dura, pero la Cruzada optó por ir sola, con candidatos propios”, expresó.

Por su parte, Cristian Jurado, del Frente de Izquierda Unidad, votó en la escuela ARA San Juan, en Trinidad. Contó que la jornada se desarrolló “con normalidad”, aunque mencionó “algunos inconvenientes menores con el ingreso de fiscales generales”, que fueron rápidamente resueltos.

Finalmente, Gastón Briozzo, de Ideas de la Libertad, celebró la implementación de la Boleta Única Papel. Tras sufragar, afirmó: “El sistema es muy sencillo. Invito a todos los sanjuaninos a tomarse un momento para votar; la provincia y el país lo necesitan”.

Romina Rosas votó en Caucete: "Hemos hecho un enorme trabajo, hemos dejado todo, todo lo que hemos podido hacer"

La candidata a diputada nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto pasado el mediodía de este domingo y destacó que pasará gran parte de la jornada en la Junta Departamental y recorriendo algunas escuelas no solo de Caucete sino de departamentos cercanos.

“Hemos hecho un enorme trabajo, hemos dejado todo, todo lo que hemos podido hacer. Como intendente tuve el doble esfuerzo, de estar en la intendencia, de ser candidata, de cuidar a mi gente, porque eso es lo que hacemos seriamente. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí”, explicó.

Los candidatos titulares de La Libertad Avanza ya votaron

Los candidatos a diputados nacionales, Cristina Tejada y Juan Sancassani, emitieron el sufragio durante el mediodía de este domingo. La segunda titular lo hizo en la Escuela Antonio Torres -Capital- y el bloquista en la Escuela Amable Jone -Santa Lucía-.

Sergio Uñac: "Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defender la Patria"

El senador nacional por Fuerza Patria y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, emitió su voto al mediodía de este domingo en el Colegio Secundario Profesor Froilán Ferrero, ubicado en Pocito, su localidad natal.

Tras sufragar, Uñac destacó la importancia de la jornada electoral y llamó a la participación ciudadana: "Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con la Patria. Hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de defenderla con participación y esperanza", señaló.

El exmandatario provincial expresó además su deseo de que las elecciones transcurran en un clima de armonía: "Deseo que sea una jornada democrática, pacífica y con respeto, que nos encuentre unidos y soñando juntos un futuro mejor para San Juan y para la Argentina".

Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre

Sin poder votar aun, Benicio Orrego llegó hasta la Escuela Valle del Tulum para acompañar a su padre, manteniendo viva una tradición familiar.

De vigilia hasta que estén los resultados, así vive la jornada cívica uno de los hijos del gobernador Marcelo Orrego.

De vigilia hasta que estén los resultados, así vive la jornada cívica uno de los hijos del gobernador Marcelo Orrego.

Laura Palma emitió su voto en Pocito: "Espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación"

Este domingo 26 de octubre, pasadas las 10 de la mañana, la candidata por el Frente Por San Juan, Laura Palma, emitió su voto en la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Laura llegó a la escuela acompañada por sus hijos más grandes, y manifestó “nos hemos portado muy temprano, estoy atenta a que no falte nada, en contacto con toda la gente que está trabajando. Esperando que se desarrolle con total normalidad la jornada”.

Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto este domingo en la Escuela Juan Larrea del departamento San Martín, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

“Siempre que tenemos que emitir nuestro voto yo lo celebro. Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro”, expresó el dirigente tras sufragar.

Gioja, con la tradición "roja"

El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, votó durante la mañana de este domingo en la Escuela Cecilio Ávila, de Rivadavia. Al igual que anteriores elecciones, asistió a emitir el sufragio con su característica prenda.

Live Blog Post

Sergio Vallejos votó en Rivadavia

El primer candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, emitió el sufragio. Lo hizo en la Escuela Sagrado Corazón del Barrio Camus.

Live Blog Post

Qué dijo Orrego, tras ir a votar

En rueda de prensa el mandatario provincial halagó a los candidatos que lo acompañaban. Al respecto, dijo: “Tengo la oportunidad de estar acá con nuestros candidatos, que son como ángeles que tengo en mi espalda, porque custodian los intereses de San Juan. Cualquiera sea el resultado, espero que sea positivo. En definitiva, que vayamos a votar, disfrutemos del día. Desde las 18 podremos hablar un poco más holgados”.


Orrego votó en Santa Lucía, recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

Minutos después de las 11 de la mañana arribó hasta la Escuela Valle del Tulum el gobernador de San Juan Marcelo Orrego. Lo hizo acompañado de los candidatos del Frente Por San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo. Antes de emitir su voto, tuvo contacto con los medios presentes.

Consultado sobre cómo inició la jornada, el mandatario provincial aprovechó la oportunidad para recordar a su padre, compartiendo un momento importante de su vida política. “Comienzo la mañana en el mismo lugar, por una anécdota. Cuando fui por primera vez candidato a intendente era joven, tenía 32 años. Cuatro meses antes le pedí a mi papá que me compartiera su experiencia para poder disfrutar de la experiencia del otro, aparte gratis y más si te la da tu papá”, dijo.

Abel Chiconi votó acompañado por Peluc y sus compañeros de lista

El candidato de LLA avanza en San Juan llegó a las 10.30 a la Escuela Mariano Necochea y se mostró conforme con el nuevo sistema de boleta única.

"Estoy muy contento de poder venir a dar nuestra opinión. Es importante que se vayan mejorando las votaciones y sobre todo que se vayan bajando los costos para el país", dijo.

Más del 12% del electorado sanjuanino ya votó y hablaron sobre presuntas irregularidades

A pocas horas de iniciada la jornada electoral en San Juan, más del 12% del padrón ya se acercó a emitir su voto, según informó la Justicia Federal. A diferencia de elecciones anteriores, este porcentaje se encuentra levemente por debajo del registrado en las legislativas de medio término de 2021, cuando rondaba entre el 15% y el 17% a la misma hora.

Desde la Justicia destacaron el despliegue del Correo Argentino y del Comando Electoral, quienes trabajaron desde el sábado y durante la mañana del domingo para garantizar que todas las mesas estuvieran constituidas correctamente. “A las 9:30 la totalidad de las mesas quedó constituida al 100% y no se han reportado inconvenientes significativos”, explicó el presidente del Tribunal Electoral, Pablo Quiróz, a las 10:30 horas.

Consultados sobre posibles irregularidades en algunas escuelas de Caucete, la Justicia informó que hasta el momento no se registró ninguna presentación oficial. Recordaron además que los reclamos pueden hacerse de manera presencial o virtual a la Secretaría Electoral, y que toda la información es recepcionada y verificada antes de ser registrada.

Fabián Gramajo votó en Chimbas acompañado por sus hijas

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, inició la jornada electoral votando a primera hora en la Escuela Policía Federal del Barrio Chimbas II.

El exintendente de Chimbas llegó al establecimiento junto a sus hijas Camila y Lourdes, siguiendo la costumbre de participar de las elecciones en familia. Junto a él estuvieron la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el diputado departamental Gabriel Sánchez; el presidente del Congreso Provincial del PJ, Ariel Palma; y el intendente de Angaco, José Castro.

“Hemos comenzado muy bien la jornada. El día nos acompaña y todo se desarrolla con normalidad, para que la gente pueda expresarse”, señaló Gramajo tras emitir su voto.

Bruno Olivera: "Los invito a todos a votar y ejercer su derecho"

El senador sanjuanino emitió su voto e instó a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar de las elecciones legislativas en las que la provincia elige tres diputados nacionales.

Live Blog Post

image

El diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, emitió su voto este domingo en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, en Capital, y destacó la jornada electoral como “previsible y transparente”, aunque advirtió sobre presuntas irregularidades en algunos establecimientos del interior provincial.

“Es un sistema nuevo, bastante previsible, transparente, bueno. Y nada, esperar que hoy los argentinos salgan a votar para que nadie defina por ellos. Dios y la fuerza del cielo nos acompañen”, expresó el legislador tras sufragar.

Peluc señaló que la votación se desarrollaba con normalidad en la mayoría de las escuelas, aunque denunció tres situaciones puntuales: “Dos escuelas en Caucete y una en Zonda donde los presidentes y vicepresidentes de mesa cerraron las urnas sin la presencia de ningún fiscal de ninguna fuerza política. Ya se puso en conocimiento a la Secretaría Electoral y vamos a observar muy de cerca esas mesas”, aseguró.

Sergio Miodowsky ante las urnas: "Hoy decidimos qué modelo de país y de provincia queremos"

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó la importancia de la participación ciudadana y remarcó que esta elección representa una oportunidad para definir el rumbo político del país.

“Agradecerle a todos los que trabajan en este día de hoy. Arrancamos bien temprano viendo las escuelas de Rivadavia para ver cómo funcionaban y seguimos recorriéndolas”, expresó.

Votó Emilio Baistrocchi y pidió que la boleta única "llegue para quedarse"

Apenas pasadas las 9.30 de la mañana y tal como estaba previsto, Emilio Baistrocchi llegó a votar a la escuela Fray Mamerto Esquiú.

El ex intendente de la Capital se mostró conforme con el sistema de boleta única y pidió "que llegue para quedarse". "El sistema es ágil, transparente, es muy equitativo para todas las fuerzas que no tienen que estar trayendo o reponiendo boletas. Es un gran avance", dijo.

Votó Fabián Martín y aseguró que en San Juan el conteo será muy rápido

El Vicegobernador y candidato a Diputado Nacional emitió el sufragio en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivadavia. Fue el primer candidato en asistir a votar.

A las 9 horas, el candidato a diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, asistió a la Escuela Provincia de Mendoza -Rivadavia-. En rueda de prensa, manifestó que en la provincia espera que los resultados se conozcan rápido.

Sin cuarto oscuro, la sorpresa de los sanjuaninos

Algunos de los primeros votantes se mostraron sorprendidos con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP). La pequeña caja de cartón los esperaba dentro de las aulas, junto con el presidente de mesa y los fiscales.

Las primeras imágenes de las elecciones en San Juan

Desde temprano, varios sanjuaninos asistieron a emitir el sufragio. Hasta el momento, una jornada tranquila en San Juan.

¡Comenzó la votación en San Juan!

A partir de las 8 horas de este domingo, iniciaron los comicios para elegir a tres diputados nacionales. En total, 620.823 sanjuaninos están habilitadas para emitir el sufragio.

La Cámara Nacional Electoral también afirmó que hay 1.843 mesas distribuidas en 241 escuelas y cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial.

Así es la Boleta Única Papel, la flamante novedad en San Juan

Respecto del formato de la boleta, en la parte superior aparecen los nombres de las distintas agrupaciones con sus logos característicos.

¿Cómo se vota? Debajo de cada una de las denominaciones de los frentes, se puede ver el cuadrado en blanco en el que el elector debe marcar su elección con una cruz o tilde y debajo de él, la foto de los candidatos, en el que aparecen únicamente los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente.

Qué pasa si alguien se equivoca al marcar

Según explicaron desde la Secretaría Electoral, en ese caso se debe advertir sobre la situación a la autoridad de mesa, quien entregará una boleta nueva firmada y la anterior será declarada como reemplazada, colocándola en un sobre especial.

Qué pasa si alguien se equivoca al marcar

Según explicaron desde la Secretaría Electoral, en ese caso se debe advertir sobre la situación a la autoridad de mesa, quien entregará una boleta nueva firmada y la anterior será declarada como reemplazada, colocándola en un sobre especial.

Dónde votar en San Juan y el paso a paso

Los sanjuaninos pueden verificar su lugar de votación y orden en el padrón a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.



  1. Si no pudiste consultar arriba, entra a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.
Estos son los candidatos titulares de los frentes que compiten en San Juan

Un total de nueve espacios compiten por obtener tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. A continuación, los titulares de todos los frentes:

Frente Por San Juan

  1. Fabián Martín
  2. Laura Palma
  3. Federico Rizo

Fuerza San Juan

  1. Cristian Andino
  2. Romina Rosas
  3. Fabián Gramajo

La Libertad Avanza

  1. Abel Chiconi
  2. Mariano Tejada
  3. Juan Sancassani

Provincias Unidas

  1. Emilio Baistrocchi
  2. Paola Díaz
  3. Pedro Rodríguez

Ideas de la Libertad

  1. Gastón Briozzo
  2. Nery Mingolla
  3. Raúl Horacio Moreno

Evolución Liberal

  1. Sergio Vallejos
  2. Noelia Herrera
  3. Héctor Bastías

Partido Libertario

  1. Yolanda Agüero
  2. Manuel Alejandro Galdeano
  3. Nancy Bárbara Illanes

Cruzada Renovadora

  1. Alfredo Avelín Nollens
  2. Carmen Chimino
  3. Alejandro Gómez

Frente de Izquierda

  1. Cristian Jurado
  2. Gloria Cimino
  3. Lucas Casciaro

