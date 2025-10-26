San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Domingo electoral en San Juan. Este 26 de octubre, la provincia votó a los representantes políticos que ocuparán las tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Finalmente, habrá un representante del orreguismo, un peronista y otro de La Libertad Avanza.
Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan
Abel Chiconi se convirtió en diputado nacional con el 26% de los votos, y la lectura de José Peluc, líder del mileísmo en la provincia, fue que se triunfó por haberle quitado uno de los legisladores al peronismo. Sin embargo, en medio de fervientes festejos por parte de la militancia, el también diputado nacional invitó a todos a hacer una autocrítica.