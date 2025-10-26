Fabián Martín, antes de votar: "Ojalá el porcentaje de votantes sea elevado"

El actual vicegobernador de San Juan y candadito en primer término del frente Por San Juan, Fabián Martín, llegó minutos posterior a las 9 de la mañana a la Escuela provincia de Mendoza, en Rivadavia, para emitir su voto. Acompañado del intendente Sergio Miodowsky, tuvo contacto con los medios presentes antes de emitir su voto.

Elecciones 2025 Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

“Esperemos que tengamos un buen porcentaje de votantes y que muchos sanjuaninos participen”, destacó el candidato del orreguismo. Y agregó en otro momento de la conversación: “Que vayan a votar, que voten por quien mejor les parezca. Pero que voten, que no pierdan ese derecho. Que tal vez el día de elecciones es el único día donde todos somos iguales”.

image

Con relación a cómo se vivirá el resto de la jornada, indicó que esperan sobre las 21 contar con los primeros resultados en la provincia. “Creo que por lo menos en San Juan va a ser muy rápido el corte”, precisó en rueda de prensa.

Posterior a las 18, cuando culmine el acto electoral, Martín detallo que esperaran los resultados en compañía de los otros candidatos del frente, Laura Palma y Federico Rizzo, y demás referentes del orreguimos, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.