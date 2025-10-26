Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana

Acompañado del candidato a diputado nacional en tercer término de Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, el intendente de Rawson Carlos Munisaga emitió su voto en la Escuela Cecilio Ávila. En contacto con los medios presentes, destacó las facilidades que presenta en nuevo sistema de votación.

“Estamos llevando esta jornada con mucha intensidad, viviéndola desde temprano recorriendo escuelas. Se ve una linda participación y eso es lo importante”, destacó el jefe comunal.

Además, indicó que el contexto electoral es importante para que la comunidad pueda expresarse y marque el rumbo que tendrá el país.

Sobre el nuevo sistema que debutó este domingo en todo el país, indicó que hasta el momento no han registrado ninguna irregularidad. “Es positiva la Boleta Única Papel y desde allí el deseo que el mensaje de las urnas sirva para construir el futuro de progreso y esperanza que necesita nuestro país”.

Durante el resto de la jornada continuará acompañando a los candidatos del espacio para luego esperar en conjunto los resultados, que se espera se estén conociendo sobre las 21 horas.