Con casi 102 años, la mamá del presidente del PJ local dijo presente y votó este domingo

Doña Marcelina, la madre de Juan Carlos Quiroga Moyano, fue a votar con casi 102 años.

La acción de doña Marcelina Moyano, se mostró como un verdadero ejemplo de valor a la democracia en San Juan, este domingo 26 de octubre. A punto de cumplir 102 años y movilizada en silla de ruedas, la mujer llegó a la escuela asignada para votar en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. Y no fue sola, lo hizo acompañada por su hijo Juan Carlos Quiroga Moyano, actual presidente del Partido Justicialista en San Juan.

“Doña Marcelina Moyano, con casi 102 años, siempre usó la democracia para expresarse”, resaltó Quiroga Moyano en las redes sociales junto a la imagen de su madre colocando el voto en la urna de la escuela de 25 de Mayo.

image El posteo se llenó de comentarios apoyando la iniciativa de la mujer que, más allá de que no está obligada a votar debido a su edad, decidió aportar su opinión cívica. “Felicitaciones señora una veinticinqueña de ley”, “Qué orgullo de madre poder ir acompañada con su hijo a dar el voto. Un abrazo a su mamá”, y “Hermosa Doña Marcelina” fueron algunos de los mensajes que acompañaron el posteo. image

