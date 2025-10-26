lunes 27 de octubre 2025

Elecciones 2025

¿Indicio? Baja el precio del dólar cripto, tras los comicios nacionales

El dólar digital mostró una fuerte caída tras conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas, en un movimiento que los analistas interpretan como un respiro momentáneo del mercado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar cripto

A pocas horas de conocerse los primeros resultados de las elecciones legislativas nacionales, el dólar cripto registró un fuerte retroceso. A las 19:24, la divisa digital se negociaba a $1.477,50, con una caída diaria del 5,14%, reflejando un predominio de ventas en los exchanges locales.

Este tipo de comportamiento es observado de cerca por analistas, ya que el dólar cripto funciona como un indicador adelantado del humor del mercado cuando las operaciones tradicionales están cerradas. En las últimas horas, el 68% de las transacciones fueron ventas, mientras que apenas el 32% correspondió a compras, mostrando un cambio de tendencia respecto al inicio de la jornada.

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, señaló que “al conocerse las primeras mesas por redes sociales, el dólar cripto bajó y ya cotiza debajo de los $1.500. Notamos muchos inicios de sesión, gente que entra, ve el precio y cierra la app”. En la misma línea, Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y Mercados en Lemon, agregó: “Desde el cierre de los comicios, la tendencia se puso vendedora y el volumen de venta del dólar cripto se triplicó”.

La semana pasada, el dólar oficial mayorista cerró en $1.492, apenas por debajo del techo de la banda cambiaria, pese a intervenciones del Tesoro que, según la consultora 1816, alcanzaron los USD 2.100 millones en octubre. El dólar minorista terminó el viernes a $1.515, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.567,21 y el MEP en $1.549,44.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que este lunes no habrá cambios en el régimen cambiario, aunque evitó precisar la nueva referencia: “Se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue. No puedo decir si será $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre dentro de las bandas”.

Con un mercado cripto que se mueve entre la cautela y la especulación, la baja registrada tras los comicios se interpreta como un respiro momentáneo. Sin embargo, la verdadera reacción del dólar y de los mercados financieros recién se verá este lunes, cuando el país despierte con los resultados electorales confirmados.

Temas
