Santa Fe, ¿teñido de violeta?: dicen que LLA salió primero

Con el cierre de los comicios en Santa Fe, la provincia se convirtió en epicentro de la expectativa nacional. Según indicaron medios nacionales, La Libertad Avanza (LLA) se perfila como la fuerza que habría encabezado la votación, en un escenario histórico donde los santafesinos eligieron a sus nueve representantes para la Cámara de Diputados mediante la Boleta Única de Papel (BUP), un formato inédito a nivel nacional.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia de la jornada al emitir su voto: “Cada elección representa una oportunidad para fortalecer la democracia. Invito a todos los ciudadanos a votar con esperanza, incluso si están enojados o desilusionados. La participación es la base del cambio”, expresó. Sobre el nuevo sistema de votación, Pullaro señaló que “es sencillo, pero requiere información y adaptación. Hubo poca campaña de difusión sobre cómo votar correctamente, aunque el proceso es ágil y accesible”.

Entre los principales candidatos, Caren Tepp, de Fuerza Patria, destacó la movilización ciudadana y la importancia del proceso democrático, mientras que Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, subrayó la necesidad de proponer alternativas frente a la grieta política. Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza, votó en Rosario y expresó su deseo de fortalecer la representación de su espacio en el Congreso. Tras el cierre, los primeros indicios dan cuenta de un posible triunfo de LLA, teñido de violeta, que abre un nuevo capítulo en la política santafesina y mantiene en vilo a todo el país.

