Video: la gesta libertadora en un tramo muy transitado del microcentro de San Juan

Entre el tránsito apurado de Avenida Libertador y el murmullo constante del microcentro , hay un rincón donde la historia parece detener el tiempo. Allí, entre Mendoza y Entre Ríos, se levanta el Monumento a la Columna Cabot , una obra que recuerda a los sanjuaninos que cruzaron la cordillera para forjar la libertad del continente. Rodeado de árboles, autos y peatones, el monumento se mantiene erguido, como si aún vigilara el camino que llevó a los héroes del Ejército de los Andes hacia la gloria.

Inaugurado en noviembre de 1977, este espacio nació como un homenaje del pueblo y el Gobierno de San Juan a quienes integraron aquella gesta que marcó la historia. El proyecto arquitectónico fue ideado por Jaime Mateos, mientras que la imponente escultura fue obra del artista Mario Vinzio, acompañado por un grupo de colaboradores que dieron forma a la piedra y el metal con la misma fuerza simbólica que tuvo la expedición.

La obra está compuesta por dos grandes piezas que evocan el movimiento y la determinación de aquella columna liderada por Juan Manuel Cabot, quien partió en enero de 1817 desde San Juan con rumbo a Coquimbo y La Serena, siguiendo la estrategia del General San Martín para liberar Chile del dominio español. Cada trazo, cada relieve del monumento, parece narrar ese cruce heroico entre los Andes, donde el viento y la montaña fueron testigos de un sueño de independencia.

DSC07617

Con el paso de los años, el sitio se consolidó como uno de los puntos históricos más representativos del centro sanjuanino. A su alrededor, las placas conmemorativas y la llama votiva mantienen vivo el tributo, mientras las rejas que lo rodean hoy protegen el espacio de eventuales daños. Pese al movimiento urbano que lo circunda, el monumento guarda un aire solemne, como si cada vehículo que pasa por allí repitiera, sin saberlo, el eco de una marcha libertadora.

DSC07592

Entre el cemento moderno y las huellas del pasado, el Monumento a la Columna Cabot sigue recordando que la libertad también se construye en silencio, en medio de la ciudad que no olvida. Allí, en plena Libertador, la historia sanjuanina late al compás del tránsito, y cada mirada que se detiene en su figura revive, aunque sea por un instante, el espíritu de aquellos hombres que cruzaron los Andes por la patria.