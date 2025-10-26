lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la gesta libertadora en un tramo muy transitado del microcentro de San Juan

Ubicado sobre Avenida Libertador, entre Mendoza y Entre Ríos, el Monumento a la Columna Cabot rinde homenaje a los sanjuaninos que participaron en la gesta del Ejército de los Andes. Inaugurado en 1977, sigue siendo un símbolo de memoria y orgullo en pleno corazón de la ciudad. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
DSC07610
DSC07622
DSC07592
DSC07606
DSC07617

Entre el tránsito apurado de Avenida Libertador y el murmullo constante del microcentro, hay un rincón donde la historia parece detener el tiempo. Allí, entre Mendoza y Entre Ríos, se levanta el Monumento a la Columna Cabot, una obra que recuerda a los sanjuaninos que cruzaron la cordillera para forjar la libertad del continente. Rodeado de árboles, autos y peatones, el monumento se mantiene erguido, como si aún vigilara el camino que llevó a los héroes del Ejército de los Andes hacia la gloria.

Lee además
video: la reconstruccion de san juan en una plaza llena de vida social
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la reconstrucción de San Juan en una plaza llena de vida social
video: el sitio historico y cultural que jamas morira en huaco
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el sitio histórico y cultural que jamás morirá en Huaco
DSC07622

Inaugurado en noviembre de 1977, este espacio nació como un homenaje del pueblo y el Gobierno de San Juan a quienes integraron aquella gesta que marcó la historia. El proyecto arquitectónico fue ideado por Jaime Mateos, mientras que la imponente escultura fue obra del artista Mario Vinzio, acompañado por un grupo de colaboradores que dieron forma a la piedra y el metal con la misma fuerza simbólica que tuvo la expedición.

La obra está compuesta por dos grandes piezas que evocan el movimiento y la determinación de aquella columna liderada por Juan Manuel Cabot, quien partió en enero de 1817 desde San Juan con rumbo a Coquimbo y La Serena, siguiendo la estrategia del General San Martín para liberar Chile del dominio español. Cada trazo, cada relieve del monumento, parece narrar ese cruce heroico entre los Andes, donde el viento y la montaña fueron testigos de un sueño de independencia.

DSC07617

Con el paso de los años, el sitio se consolidó como uno de los puntos históricos más representativos del centro sanjuanino. A su alrededor, las placas conmemorativas y la llama votiva mantienen vivo el tributo, mientras las rejas que lo rodean hoy protegen el espacio de eventuales daños. Pese al movimiento urbano que lo circunda, el monumento guarda un aire solemne, como si cada vehículo que pasa por allí repitiera, sin saberlo, el eco de una marcha libertadora.

DSC07592

Entre el cemento moderno y las huellas del pasado, el Monumento a la Columna Cabot sigue recordando que la libertad también se construye en silencio, en medio de la ciudad que no olvida. Allí, en plena Libertador, la historia sanjuanina late al compás del tránsito, y cada mirada que se detiene en su figura revive, aunque sea por un instante, el espíritu de aquellos hombres que cruzaron los Andes por la patria.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - Monumento a la Columna Cabot

Temas
Seguí leyendo

Video: a pesar de la derrota, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia

El video viral de Donald Trump bailando tras aterrizar en Malasia

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Las imágenes de la "casa del horror" donde se perpetró el triple crimen de Florencia Varela

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon la carga

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
elecciones en san juan: denuncias minimas y la curiosa anecdota del presidente de mesa que llevo la urna al bano
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Por Florencia García

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional
Elecciones 2025

En San Juan se repite la elección del 2023 y el orreguismo, el peronismo y LLA tendrá cada uno un diputado nacional

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Por Natalia Caballero
Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro
Análisis

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio
Análisis

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca
Análisis

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos
Elecciones 2025

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos