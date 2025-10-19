Video: la reconstrucción de San Juan en una plaza llena de vida social

Entre las calles 9 de Julio, Mendoza, Brasil y General Acha, hay un rincón donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan bajo el sol sanjuanino. Es la plaza conocida como “La Jorobita” , un espacio que nació de las ruinas y que hoy late al ritmo de los juegos, los mates compartidos y las guitarras que acompañan las tardes de verano. Allí, donde los niños corren y los vecinos descansan, la memoria del terremoto de 1944 aún respira entre la tierra y los árboles.

Fue Vitálico Gnecco, protector incansable del patrimonio local tras la tragedia, quien imaginó ese lugar como un monumento a la reconstrucción. Su idea era levantar, con los restos de la ciudad destruida, una gran estructura piramidal llamada “Mártir”, símbolo del renacer sanjuanino. Para ello, se amontonaron adobes, maderas y escombros del viejo San Juan, formando una loma que debía sostener el monumento principal. Pero el tiempo -con su manera silenciosa de cambiar los planes- transformó la intención original y le dio otra forma, otra función, otro nombre.

La plaza fue bautizada Hipólito Yrigoyen, aunque el pueblo terminó llamándola, con afecto y costumbre, “La Jorobita”. Aquella elevación hecha de ruinas se volvió escenario de travesuras, escondites y meriendas, un cerro pequeño donde generaciones de sanjuaninos aprendieron a jugar y mirar el cielo.

Con el correr de los años, el espacio sumó el Paseo de la Virgen de la Carrodilla, el Paseo del Viñatero y un pequeño anfiteatro que invita a la reunión y la cultura. En uno de sus caminos, el busto de Raúl Alfonsín recuerda otro capítulo de la historia argentina, agregando una capa más de memoria a este terreno que nunca dejó de reinventarse.

Actualmente, La Jorobita es mucho más que una plaza: es un testimonio de la fuerza con que San Juan se levantó de sus propias ruinas. Entre los escombros que alguna vez simbolizaron el dolor, floreció un espacio de encuentro y vida social. Allí, donde todo empezó como un homenaje al pasado, el presente sigue construyendo futuro.

