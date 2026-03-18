Olvidó su bolso en la calle y un sujeto se lo llevó: asegura que en su interior había $6.000.000 y pide ayuda

Olvidó un bolso en la calle y se lo llevaron. Dice que tenía $6.000.000 en su interior y pide ayuda para recuperarlo.

Un sanjuanino denunció que olvidó su bolso en la vía pública y que, minutos después, otra persona lo encontró y se lo llevó. Según aseguró, en el interior había $6.000.000 y ahora pide ayuda para recuperarlo.

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Desesperado, el damnificado relató lo ocurrido y difundió un mensaje en redes sociales para intentar dar con el responsable. “El jueves me olvidé el bolso por error al lado de mi auto y esta persona pasó y se lo llevó, por favor difundir”, expresó. Además, indicó que el hecho ocurrió en la zona de Libertador y Balaguer, y compartió su número de contacto (264-4570363) para recibir cualquier información.

El hombre también detalló que el bolso contenía una importante suma de dinero: “El contenido del bolso es de 6 millones de pesos y sigue sin aparecer”, sostuvo, al tiempo que pidió colaboración para identificar al sujeto o a la camioneta involucrada, una Volkswagen Saveiro.

Tras advertir la ausencia del bolso, la víctima regresó al lugar, pero ya no estaba. Fue entonces cuando decidió revisar las cámaras de seguridad de la zona y descubrió lo sucedido.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Olvidó un bolso con $6 millones al lado de su auto y otro hombre se lo llevó. Ocurrió en Libertador y Balaguer. Las cámaras registraron el momento en que el conductor de una camioneta Saveiro lo levanta y se va. El dueño pide ayuda para recuperarlo. Mirá el video Más info en @tiempodesanjuan #video #solidaridad #pedido #SanJuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

En las imágenes se observa cómo el conductor de una camioneta circula por el lugar y, al notar el bolso a un costado del cordón, decide regresar. Luego de doblar y estacionar, el hombre desciende del vehículo, mira a su alrededor y, al comprobar que no había nadie, toma el bolso y lo carga en la caja de la camioneta antes de retirarse.

Ahora, la víctima solicita la colaboración de la comunidad para poder recuperar el dinero y dar con la persona que se lo llevó. “Si alguno lo conoce o reconoce la camioneta Saveiro avisemé, por favor”, pidió.