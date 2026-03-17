Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

"Ser pelado también tiene su beneficios", así promocionó su gran encuentro un tradicional negocio de Trinidad que está organizando el primer encuentro de pelados de San Juan. Se trata de La Esquina El Cordobés, ubicado en calle Mendoza y Agustín Gómez.

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La curiosa iniciativa de El Cordobés, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención: el restaurante ofrecerá papas fritas y fernet sin costo para personas para los pelados. Lo llamaron " El Peladazo ".

La juntada será este jueves 19 de marzo en y está dirigida específicamente a quienes no tienen cabello, en una movida que busca generar impacto y atraer clientes. En cuestión de minutos, la publicación de Instagram sumó miles de comentarios y reacciones. La convocatoria también invita a participar en redes sociales, donde se alienta a los usuarios a etiquetar a amigos “pelados”.

Mirá la publicación que generó risas en redes: