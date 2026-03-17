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Abajo el peluquín

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

Una famosa esquinda de Trinidad se convertirá en el epicentro de la primera juntada de pelados de San Juan. "Papas y Fernet GRATIS para todos los pelados que vengan", publicaron desde el local. Entrá a la nota y enterate de qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 17 mar 2026, 11_04_39 p.m.

"Ser pelado también tiene su beneficios", así promocionó su gran encuentro un tradicional negocio de Trinidad que está organizando el primer encuentro de pelados de San Juan. Se trata de La Esquina El Cordobés, ubicado en calle Mendoza y Agustín Gómez.

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La curiosa iniciativa de El Cordobés, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención: el restaurante ofrecerá papas fritas y fernet sin costo para personas para los pelados. Lo llamaron "El Peladazo".

La juntada será este jueves 19 de marzo en y está dirigida específicamente a quienes no tienen cabello, en una movida que busca generar impacto y atraer clientes. En cuestión de minutos, la publicación de Instagram sumó miles de comentarios y reacciones. La convocatoria también invita a participar en redes sociales, donde se alienta a los usuarios a etiquetar a amigos “pelados”.

Mirá la publicación que generó risas en redes:

El Peladazo
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