Conmoción en el fútbol sanjuanino por la muerte de "Peke", un joven jugador de Sporting y Huarpes

La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Bautista Rodríguez, un joven futbolista que durante el presente año formó parte de los planteles de Sporting y Huarpes.
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La Liga Sanjuanina destacó su pasión por el fútbol y acompañó a sus seres queridos.
La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Bautista Rodríguez, un joven futbolista que durante el presente año formó parte de los planteles de Sporting y Huarpes.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución manifestó su acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del jugador en este difícil momento. “El fútbol local está de luto por la pérdida de un joven que defendió nuestras camisetas con pasión”, señalaron.
Rodríguez, conocido como “Peke”, dejó una huella entre quienes compartieron cancha con él, tanto por su compromiso deportivo como por su calidad humana.
Desde la Liga y los clubes vinculados al jugador hicieron llegar sus condolencias a sus seres queridos, en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad futbolera sanjuanina.