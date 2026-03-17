Conmoción en el fútbol sanjuanino por la muerte de "Peke", un joven jugador de Sporting y Huarpes

La Liga Sanjuanina de Fútbol expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Bautista Rodríguez , un joven futbolista que durante el presente año formó parte de los planteles de Sporting y Huarpes.

Con entrada gratuita El Mercado Artesanal celebra el Día del Artesano con demostraciones, gastronomía y sorteos

Acuerdo estratégico 9 de Julio se alía con proveedores mineros para impulsar el desarrollo local

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución manifestó su acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del jugad or en este difícil momento. “El fútbol local está de luto por la pérdida de un joven que defendió nuestras camisetas con pasión”, señalaron.

image

Rodríguez, conocido como “Peke”, dejó una huella entre quienes compartieron cancha con él, tanto por su compromiso deportivo como por su calidad humana.

Desde la Liga y los clubes vinculados al jugador hicieron llegar sus condolencias a sus seres queridos, en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad futbolera sanjuanina.