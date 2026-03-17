Hugo Vinzio Rosselot: el arte y el humor como filosofía de vida

Hugo Vinzio Rosselot compartió un entretenido momento en Media Hora Entre Preguntas.

El humor tiene muchas caras y en San Juan afortunadamente encontró un embajador de altísimo nivel. Hugo Vinzio Rosselot ha hecho de su talento en las artes plásticas la mejor vía para trasmitir una impronta tan divertida como socialmente comprometida.

En una entretenida charla en el ciclo Media Hora Entre Preguntas, que cada viernes a las 21:00 se emite por el canal de Youtube Tiempo Streaming, Hugo abordó pasado, presente y hasta futuro de una vida marcada por la comunicación, la cultura y la sanjuaninidad que lo pinta de cuerpo entero.

La complicidad de sus hijos Hugo y Lisandro dispararon recuerdos y también pusieron al gran artista en la tesitura de compartir sentimientos y puntos de vista más que interesantes. Mirá la entrevista completa de Hugo Vinzio Rosselot en Media Hora Entre Preguntas Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON HUGO VINZIO ROSSELOT

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Hugo Vinzio Rosselot