Universitarios de San Juan ya pueden viajar gratis en colectivo también los sábados

Los estudiantes que cursan carreras universitarias en San Juan, ahora podrán usar el beneficio del pasaje sin costo también los sábados. La modificación fue anunciada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, a Diario Huarpe.

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La decisión se tomó teniendo en cuenta las particularidades del nivel superior, donde no todas las actividades se concentran de lunes a viernes. En muchos casos, las clases, prácticas o instancias académicas se extienden al fin de semana, lo que generaba una demanda específica por parte de los estudiantes.Palma, explicó que la medida busca dar respuesta a esa realidad. Según indicó, la cantidad de viajes asignados dentro del sistema está pensada para cubrir las necesidades de cada grupo, tanto de alumnos como de docentes, con criterios distintos según el nivel educativo.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el esquema no funciona de manera igual para todos, sino que se ajusta a las características de cada etapa. En los niveles iniciales y obligatorios, donde las jornadas suelen ser más acotadas, la carga de pasajes es menor. En cambio, para el ámbito universitario se contemplan horarios más amplios y mayor movilidad.

En esa línea, Palma señaló que, a diferencia de un estudiante de primaria que asiste a un turno fijo, quienes cursan en la universidad suelen tener rutinas más variables, con traslados adicionales e incluso actividades los sábados. Por eso, la ampliación del beneficio apunta a garantizar condiciones más equitativas para acceder a la educación superior.