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Educación

Más de 75.000 estudiantes y docentes ya utilizan el boleto escolar gratuito

A través de la plataforma digital y el asistente virtual, la comunidad educativa puede gestionar el pase libre de forma remota, agilizando un sistema que busca aliviar el bolsillo de las familias y asegurar la asistencia a las aulas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que más de 75.000 estudiantes y docentes de la provincia ya cuentan con el beneficio del Boleto Escolar Gratuito aplicado en su tarjeta SUBE. Esta cifra refleja el alcance de una política pública diseñada para garantizar el acceso a la educación y aliviar la economía de miles de familias sanjuaninas, permitiendo que los beneficiarios se trasladen en transporte público sin costo alguno.

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Desde la cartera oficial se hizo especial hincapié en que el trámite para obtener este beneficio es estrictamente online, por lo que no es necesario asistir de forma presencial al Centro Cívico. Los interesados pueden completar la gestión de manera rápida y sencilla a través de los canales digitales habilitados, ya sea ingresando a la página web oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o utilizando el asistente virtual de CiDi en cidi.sanjuan.gob.ar.

La implementación de este sistema mediante la tarjeta SUBE no solo facilita el uso diario del transporte, sino que también permite al Estado garantizar un manejo ordenado y transparente de los recursos, asegurando que el beneficio llegue directamente a quienes cumplen con los requisitos.

Con esta modalidad digital, el Ministerio de Gobierno busca evitar traslados innecesarios y agilizar el acceso a esta herramienta fundamental para la continuidad educativa en toda la provincia.

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