Miércoles con ráfagas y temperatura en ascenso: así estará el tiempo en San Juan

Para este miércoles 18 de marzo de 2026, la provincia de San Juan presentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
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La jornada comenzará con viento sur y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la madrugada, aunque con el correr de las horas las condiciones mejorarán y el termómetro llegará a una máxima de 29°C con cielo algo nublado.
Para este miércoles 18 de marzo de 2026, la provincia de San Juan presentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 29°C.
Durante la madrugada el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos provenientes del sector sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.
Hacia la mañana y el resto del día, las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo algo nublado y vientos leves predominantes del noroeste.
No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria, asegurando un clima seco y estable para la tarde y la noche, donde la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°C al cierre de la jornada.