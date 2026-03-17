Miércoles con ráfagas y temperatura en ascenso: así estará el tiempo en San Juan

Para este miércoles 18 de marzo de 2026, la provincia de San Juan presentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

Cambio en el Gobierno Renunció el titular de la Anses Fernando Bearzi

Durante la madrugada el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos provenientes del sector sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.

Hacia la mañana y el resto del día, las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo algo nublado y vientos leves predominantes del noroeste.

No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria, asegurando un clima seco y estable para la tarde y la noche, donde la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°C al cierre de la jornada.