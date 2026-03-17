miércoles 18 de marzo 2026

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Pronóstico

Miércoles con ráfagas y temperatura en ascenso: así estará el tiempo en San Juan

La jornada comenzará con viento sur y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la madrugada, aunque con el correr de las horas las condiciones mejorarán y el termómetro llegará a una máxima de 29°C con cielo algo nublado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Para este miércoles 18 de marzo de 2026, la provincia de San Juan presentará una jornada con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

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Durante la madrugada el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos provenientes del sector sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora.

Hacia la mañana y el resto del día, las condiciones tenderán a estabilizarse con un cielo algo nublado y vientos leves predominantes del noroeste.

No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria, asegurando un clima seco y estable para la tarde y la noche, donde la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°C al cierre de la jornada.

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