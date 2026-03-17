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Costo de vida

El desafío de llegar a fin de mes y mantener una familia: qué dicen los jóvenes sanjuaninos

En medio del debate por el costo de vida y las dificultades para llegar a fin de mes, los jóvenes sanjuaninos compartieron su mirada sobre si hoy es más complicado sostener una familia que en otras épocas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hoy en día se habla mucho del costo de vida y de lo mucho que cuesta llegar a fin de mes. En ese contexto, se instaló con más fuerza el debate sobre las dificultades económicas que enfrentan muchas personas en su vida cotidiana.

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A partir de esa realidad, surgió una pregunta que también aparece entre los jóvenes : si hoy es más difícil mantener una familia que antes. Para conocer esa mirada, Tiempo de San Juan salió para ver que opinan los jóvenes sanjuaninos sobre cómo ven la situación actual y si consideran que las condiciones cambiaron con el paso del tiempo.

El tema del dinero, el trabajo y los gastos diarios aparece como un punto central en esa discusión. En un contexto donde el costo de vida suele ocupar un lugar importante en las conversaciones, la posibilidad de sostener un hogar se convierte en un tema que genera distintas opiniones.

Así, entre distintas miradas y experiencias, los jóvenes sanjuaninos también se suman al debate sobre cómo influye la situación económica en la vida cotidiana y en las decisiones que muchas personas toman a futuro.

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